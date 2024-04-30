流行病毒株有變　衛生防護中心料流感季節將持續籲接種疫苗 (16:40)

衛生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基目前流行病毒株由1月的甲型H3轉為甲型H1，4月起甲型H1流感活躍程度持續上升，現時比例佔超過八成。流感嚴重個案方面，今季共599宗成人重症或死亡個案，當中逾7成沒有接種季節性流感疫苗，超過8成人患慢性疾病；22宗0至15歲兒童重症或死亡個案，其中10宗為甲型H1流感、8宗H3流感、3宗乙型流感和1宗有待分型流感，當中近8成七人沒有接種疫苗，共10人併發嚴重肺炎，8宗涉神經系統併發症，3宗休克及1宗心肌炎。黃凱基又指，安老院舍流感疫苗覆蓋率逾8成，長者和兒童群組亦超過一半，比率較過去「大大增加」，但同時反映院舍有近兩成長者沒接種疫苗，亦有近一半長者和兒童未打針。

衛生防護中心指，早前較流行的甲型H3病毒近期感染比例下降，同時甲型H1流感的活躍程度在4月開始持續上升，感染比例現在已經佔超過八成，成為最流行的病毒株。張竹君指， 本港流行的流感病毒株由甲型H3轉為甲型H1後，料會再有一輪感染，而且港人外遊頻繁，目前外地不少地方有其他病毒株流行，也有機會因此令其他病毒株在港流行，拉長流感季節。

張竹君又指，流感疫苗可應對目前流行的病毒株，故無改變接種疫苗的建議。至於近期兒童感染個案的腦病變情况增加，她相信因季節性流感活躍程度增，所以相應有更多人感染，而腦病變屬嚴重情況，部分個案涉及個人體質或遺傳因素，除接種疫苗以外，注重個人衛生例如佩戴口罩亦同樣重要，若小童感染流感，也應盡快求醫。

至於新冠病毒，黃凱基指新冠活躍程度輕微上升，當中JN.1病毒株最流行，檢測陽性比率為9.73%，較過去一周上升。過去一周（21日至27日）共19宗新冠嚴重或死亡個案，當中3名為兒童，均未曾接種疫苗。至於其他呼吸道感染疾病，兒童呼吸道病原體陽性檢測率中，鼻病毒和腸病毒仍屬最高，而腺病毒陽性檢測率有8％至9%，肺炎支原體有8%，較早幾周前的5％上升。

病牀使用率方面，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，過去兩周急症室首次求診人次和內科住院病床使用率在高位徘徊，但無明顯上升趨勢，屬周期性起伏。兒科住院病床使用率就由90%上升至110至109%之間，顯示公立醫院服務需求輕微上升，而基於明日是公眾假期，預料服務需求亦會上升，會適時調動急症科、內科及兒科人手應付需求，有需要時將調整和採取不同應變措施。

醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華表示，明日勞動節14間普通科門診會繼續提供服務。過去兩、三周醫管局普通科門診所見，上呼吸道感染個案上升，大部分求診市民有喉嚨痛、咳和流鼻水等癥狀，個別小童出現高燒，呼籲高風險人士接種流感疫苗及注意個人衛生。