行會通過最低工資一年一檢兼可加不減　孫玉菡指已取平衡 (16:11)

特首會同行政會議已接納最低工資委員會有關改善法定最低工資檢討機制的建議，包括由2026年起採用方程式「一年一檢」，並在實施新機制5年至10年後檢討。最低工資委員會主席王沛詩表示，有關建議屬委員會一致共識，而最低工資按法例須至少兩年一檢，上次調整是2023年5月1日，即明年5月1日需再調整，委員會今年10月會向政府提交報告，委員已有共識會先採用新方程式計算。
委員會建議的方程式包含通脹及「經濟增長」因素兩個指標，「經濟增長」的計算方式會以最新一年經濟增長，減去過去10年平均GDP增長，再乘20%，數字以1%封頂，以反映基層分享經濟增長成果，之後加上整體甲類消費物價通脹。她說方程式可確保最低工資調節幅度不低於通脹，維持基層勞工購買力。她形容機制屬「只加不減」，即使經濟通縮也不會減薪，若經濟有好增長，基層勞工最低工資則有較可觀增長，即使沒有好的經濟增長，也可保障購買力。
被問日後是否直接採用方程式得出的結果，以及「可加不減」機制下若遇上極端情况如經濟大衰退，會否保留彈性讓政府考慮如何調整或調低最低工資，勞福局長孫玉菡強調政府已完全採納方程式，認為方程式已取得平衡，雖然仍要「走流程」包括提交立法會和行政會議討論，但「計算到幾多就係幾多」。
至於「只加不減」機制是否在經濟差時增加僱主負擔，孫玉菡強調方程式已顧及種種因素，5至10年後亦會再檢討新機制，並非「千秋萬世」，又說若香港日後面對很大的「衝擊波」，但正領取最低工資的勞工只佔整體僱員0.6%，他又反問在經濟差時是否更應保障相關勞工。他強調政府評估過認為僱主可負擔到相關成本。
對於有指報道最新最低工資應為41.8元，孫玉菡稱澄清這是假設2011年最低工資實施以來使用方程式計算，去到2023年水平應為41.8元，但只是假設性計算，目前因為未有數據，無法預計明年或後年最低工資數字。