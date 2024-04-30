行會通過最低工資一年一檢兼可加不減　孫玉菡指已取平衡 (16:11)

委員會建議的方程式包含通脹及「經濟增長」因素兩個指標，「經濟增長」的計算方式會以最新一年經濟增長，減去過去10年平均GDP增長，再乘20%，數字以1%封頂，以反映基層分享經濟增長成果，之後加上整體甲類消費物價通脹。她說方程式可確保最低工資調節幅度不低於通脹，維持基層勞工購買力。她形容機制屬「只加不減」，即使經濟通縮也不會減薪，若經濟有好增長，基層勞工最低工資則有較可觀增長，即使沒有好的經濟增長，也可保障購買力。

被問日後是否直接採用方程式得出的結果，以及「可加不減」機制下若遇上極端情况如經濟大衰退，會否保留彈性讓政府考慮如何調整或調低最低工資，勞福局長孫玉菡強調政府已完全採納方程式，認為方程式已取得平衡，雖然仍要「走流程」包括提交立法會和行政會議討論，但「計算到幾多就係幾多」。

至於「只加不減」機制是否在經濟差時增加僱主負擔，孫玉菡強調方程式已顧及種種因素，5至10年後亦會再檢討新機制，並非「千秋萬世」，又說若香港日後面對很大的「衝擊波」，但正領取最低工資的勞工只佔整體僱員0.6%，他又反問在經濟差時是否更應保障相關勞工。他強調政府評估過認為僱主可負擔到相關成本。

對於有指報道最新最低工資應為41.8元，孫玉菡稱澄清這是假設2011年最低工資實施以來使用方程式計算，去到2023年水平應為41.8元，但只是假設性計算，目前因為未有數據，無法預計明年或後年最低工資數字。