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鄧桂思疑因醫生「開漏藥」亡　 海外專家證人指澳洲亦常見醫生因受干擾而出錯 (15:21)

聯合醫院近7年前疑「開漏藥」，患乙型肝炎的病人鄧桂思兩度換肝後不治，死因研訊今（30日）續。海外專家證人Henry Pleass供稱，澳洲都有出現醫生診症過程受干擾分心的情况。庭上透露，醫管局的臨牀管理系統事後新增警示，若病人患有乙肝和處方高劑量類固醇等，系統會自動彈出警告。鄧桂思的女兒質疑，除非改善醫生的心態，否則醫生「每一次都可以撳走佢（警告）」，無法避免事件重演。

庭上關注，聯院醫生為鄧桂思處方高劑量類固醇時，沒處方抗病毒藥預防乙肝復發；涉事醫生林治崑早前供稱，診症過程受到電話等「其他干擾」故開漏藥。來自澳洲的專家證人、肝臟移植專家Henry Pleass今表示，醫生面對的臨床工作量繁重，經常在短時間內診症，但無論醫生如何忙碌，都應該向病人解釋藥物副作用，例如事主鄧桂思服食的類固醇「潑尼松龍」最嚴重可以致死，病人及其家人應知情。

Henry Pleass透露，醫生在澳洲診症時可能要接電話，導致分心，類似本案事件在澳洲亦常見。鄧桂思的長女胡尚佑追問，是指澳洲醫生經常被干擾，抑或澳洲醫生經常開漏藥。他稱兩者皆是，「可悲地，這種情况很常見」（sadly, it’s common），醫生可能假設處方藥物對病人安全，一旦思考片刻就會醒覺藥物的危險。

腸胃肝臟科專家證人、中大內科及藥物治療學系教授黃麗虹今被重召作供，接受涉事醫生林治崑及陳小劍一方提問。黃表示，考慮實驗室報告、組織病理學和肝造影等因素，鄧桂思患自體免疫性肝炎（AIH）的可能性不大，推斷鄧的肝炎有99%機會來自乙肝復發。黃提到，鄧曾服用的「潑尼松龍」能治療AIH，但鄧的病况沒有改善，反映鄧不是AIH患者。

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