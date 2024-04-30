垃圾徵費︳狄志遠偕基層團體晤謝展寰稱有「美好對話」　倡分階段推行 (14:11)

被問到觸發遊行的底線，狄志遠表示今日與政府有「美好對話」，視乎5、6月政府「先行先試」後如何回應團體就減輕醫療棄置物的經濟負擔、完善回收系統，以及減輕照顧者壓力等方面訴求，稱不排除任何社會行動，例如以遊行表達意見。

社協社區組織幹事吳衞東表示，建議當局於18區「N無大廈」增設廚餘車，每星期收集廚餘，並押後1年推行垃圾徵費讓「N無大廈」有更妥善管理，亦倡議擴展現時政策對殘疾人士的優惠至其照顧者。

清潔工人職工會則指，很多外判清潔工仍對垃圾徵費的操作存疑問，不知如何得到支援。工會稱不想政策最終令市民與清潔工的產生衝突，令工友變成「磨心」，建議政府設立完善回收系統，減少回收點與點的距離。精神病康復者自助組織「康和互助社聯會」指，大多精神病康復者依靠綜援和家人經濟援助，垃圾徵費令他們百上加斤，無疑是種懲罰，亦增加家庭磨擦。由智力受障及不同學習需要人士組成的組織「卓新力量」亦指，不希望因殘障衍生的生活需要而加重經濟負擔，亦冀垃圾徵費的宣傳及環保設施的應用上增設手語、語音點字及多國語言出版本。