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垃圾徵費︳狄志遠偕基層團體晤謝展寰稱有「美好對話」　倡分階段推行 (14:11)

垃圾徵費爭議聲不絕。立法會議員狄志遠今（30日）聯同17個來自殘疾人士、照顧者、劏房戶、綜援戶及基層工作者等團體，與環境及生態局長謝展寰會面。狄志遠認為今次官民有「美好對話」，冀政府不要拖延推行政策，期待政府5月在立法會具體交代如何準備8月實施垃圾徵費，他建議分階段並以「先易後難」方式推行，先在公共屋邨、大型私人屋苑、政府部門、醫院和學校等實施徵費，呼籲當局做好回收和廚餘機等設備配套，以及考慮參考「反駁隊」安排，於每個區議會設「環保溝通隊伍」主動聆聽不同持分者需求。

被問到觸發遊行的底線，狄志遠表示今日與政府有「美好對話」，視乎5、6月政府「先行先試」後如何回應團體就減輕醫療棄置物的經濟負擔、完善回收系統，以及減輕照顧者壓力等方面訴求，稱不排除任何社會行動，例如以遊行表達意見。

社協社區組織幹事吳衞東表示，建議當局於18區「N無大廈」增設廚餘車，每星期收集廚餘，並押後1年推行垃圾徵費讓「N無大廈」有更妥善管理，亦倡議擴展現時政策對殘疾人士的優惠至其照顧者。

清潔工人職工會則指，很多外判清潔工仍對垃圾徵費的操作存疑問，不知如何得到支援。工會稱不想政策最終令市民與清潔工的產生衝突，令工友變成「磨心」，建議政府設立完善回收系統，減少回收點與點的距離。精神病康復者自助組織「康和互助社聯會」指，大多精神病康復者依靠綜援和家人經濟援助，垃圾徵費令他們百上加斤，無疑是種懲罰，亦增加家庭磨擦。由智力受障及不同學習需要人士組成的組織「卓新力量」亦指，不希望因殘障衍生的生活需要而加重經濟負擔，亦冀垃圾徵費的宣傳及環保設施的應用上增設手語、語音點字及多國語言出版本。

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