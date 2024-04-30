「屠龍小隊」案 認罪被告稱曾被要求勿於區選前用槍 (13:32)

7名被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝，否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪。

黃振強作供指，於2019年11月16日，張銘裕和李家田隨涉案被捕者吳智鴻去西貢試槍和彈藥，吳把一支槍給予李家田。翌日黃與屠龍小隊成員開會，聽取兩人匯報試槍情形，並商討如何處理該槍，黃叮囑李家田收妥那把槍。黃解釋Telegram對話用語，例如「啪狗」指攻擊或射殺警察，「眼鏡」是槍的代稱。

根據Tg信息，黃振強供稱原本打算與隊員到泰國旅行後返港在行動用槍，亦不欲將槍歸還予吳。不過，於同月18日，黃與吳振強在觀塘康寧道球場見面，吳表示槍械陸續到手，有人製作約重20公斤炸藥，計劃在大型遊行實行殺警行動，叫屠龍小隊屆時引誘警方到場，又着黃聯絡「蜘蛛隊」、「閃燈隊」等其他勇武示威隊伍。

黃確認同月18日與屠龍小隊前往泰國「team building」旅行，信息顯示他說過「唔使行眼鏡plan」。黃供稱，他在旅行會指示隊員他們不會按原先計劃用槍和炸彈，留待吳的團隊使用。

及後，黃透過小隊軍師「Kan」指示留港隊員李家田等，在同月24日前切勿擅自出去示威行動或用槍。黃又提及，他和隊員在泰國芭堤雅試玩真槍。