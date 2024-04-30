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吉舖屢現引擔憂　李家超指正值經濟轉型期　誇大處理未必適合籲積極應對 (10:56)

近期接連有戲院結業，亦有商會反映市道欠佳，屢現吉舖。特首李家超指，確有部分行業經營得不太成功，同時也有新行業誕生及進軍本港，認為社會應以積極及進取態度去看待，若「大家係沉醉咗喺一啲日常生活經常都會見到嘅一啲變化，從而係用一個誇大嘅方式去處理呢，我覺得對整體我哋香港每個人……未必係一個最啱嘅方法。」李家超又表示，將積極向中央爭取更多挺港惠港措施，尤其爭取開放更多自由行城市，期望香港各界運用中央各項挺港惠港的措施，同時強化自身既有優勢。

李家超出席行會前指，本地不同行業確因經營情况而「有改變」，但同時有「一啲新嘅行業誕生嘅，我睇到係有新嘅企業嚟香港」，指有大型外國機構在本港熱鬧之處開展業務，認為世界不斷轉變，不同行業需時適應，「咁有（業務）會經營得唔係太成功，但係亦都有新嚟嘅、不斷嘅經營者去參與我哋嘅市場，咁所以呢個更替亦都係我哋喺經濟轉型期裡面必然會發生嘅。」他認為，社會對於問題嘅不同睇法「攞出嚟去討論吓」，讓大家有心理準備「都係一件好事」，但若「大家係沉醉咗喺一啲日常生活經常都會見到嘅一啲變化，從而係用一個誇大嘅方式去處理呢，我覺得對整體我哋香港每個人……未必係一個最啱嘅方法。」李家超又相信，香港人懂得應變和求變，亦有創新做法，強調香港不同領域經濟活動「開始活起嚟」，認為只要有信心，先至可以將香港。發揚光大」，呼籲社會一同向外宣揚香港好的一面。

至於五一黃金周，李家超指政府已全面部署，業界亦有不同措施。被問到五一煙火匯演或因天氣不穩而取消，李家超指天氣情况難以控制，不同城市也會面對，所以會嘗試多方面發展。李家超指，將積極向中央爭取更多挺港惠港措施，尤其爭取開放更多自由行城市，期望香港各界運用中央各項挺港惠港的措施，同時強化自身既有優勢。

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