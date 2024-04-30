明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超冀最低工資新機制計法易明 (10:49)

消息稱最低工資檢討機制擬由兩年一檢改為「一年一檢」，並料引入「可加不減」計算方程式，方程式參考經濟增長及通脹掛鈎。特首李家超今（30日）行會前見傳媒時表示，冀機制既保障工人獲合理工資，亦確保不會令低工資崗位流失，並同時平衡經濟發展，而且計算方法要易明、不複雜，並清晰知道處理最低工資問題的「可確定性」和「可預知性」。他指當局正檢視最低工資委員會報告，若有決定會即時公布。

政府下周一連兩日舉辦「香港全球人才高峰會」，李家超預計將吸引逾7000人參與，當中包括海內外政界、學術、商業等界別領袖。他指高峰會由國際人才論壇、粵港澳大灣區高質量發展大會，以及機遇匯人才博覽展三部分組成，其中機遇匯人才博覽展將有近百間機構參展，會聯繫與會者、服務提供商及潛在僱主幫助配對，相信吸引全球人才匯聚香港，有助提升香港競爭力，帶動經濟發展。

李家超指，截至上月底有約11萬人經各項人才計劃來港，其中高才通計劃接獲7.7萬宗申請，當中6.2萬宗申請獲批，主要從事管理和專業工作，收入中位數約5萬元，約四分之一收入高達10萬元或以上，約一成人月入20萬元或以上；去年順帶逾2.1萬位配偶，相關人士普遍年輕，超過一半屬40歲以下，當中大多從事較高技術工作，月入中位數約3萬元，約一成達10萬元或以上。李相信，高才通計劃可每年帶來約340億元直接經濟貢獻，相當於約GDP1.2%。 

相關字詞﹕編輯推介 李家超 最低工資

上 / 下一篇新聞