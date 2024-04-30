李家超冀最低工資新機制計法易明 (10:49)

政府下周一連兩日舉辦「香港全球人才高峰會」，李家超預計將吸引逾7000人參與，當中包括海內外政界、學術、商業等界別領袖。他指高峰會由國際人才論壇、粵港澳大灣區高質量發展大會，以及機遇匯人才博覽展三部分組成，其中機遇匯人才博覽展將有近百間機構參展，會聯繫與會者、服務提供商及潛在僱主幫助配對，相信吸引全球人才匯聚香港，有助提升香港競爭力，帶動經濟發展。

李家超指，截至上月底有約11萬人經各項人才計劃來港，其中高才通計劃接獲7.7萬宗申請，當中6.2萬宗申請獲批，主要從事管理和專業工作，收入中位數約5萬元，約四分之一收入高達10萬元或以上，約一成人月入20萬元或以上；去年順帶逾2.1萬位配偶，相關人士普遍年輕，超過一半屬40歲以下，當中大多從事較高技術工作，月入中位數約3萬元，約一成達10萬元或以上。李相信，高才通計劃可每年帶來約340億元直接經濟貢獻，相當於約GDP1.2%。