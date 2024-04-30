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安達臣道塌天秤　精進建築時任項目經理被控三項誤殺罪　外判工程師離港被通緝 (19:30)

【19:30更新】2022年安達臣道房協地盤塌天秤釀3死6傷事故，警方經過逾一年半調查後，今晨（30日）於九龍灣麗晶花園以涉嫌誤殺罪拘捕一名男子，涉與天秤倒塌事件有關。警方表示，被捕男子為總承建商時任項目經理，現正被扣留調查，稍後會被落案起訴誤殺罪。警方同時通緝一名72歲已離港的外判註冊結構工程師。

警方晚上控告該名35歲男子三項誤殺罪，案件將於周四（5月2日）上午於觀塘裁判法院提堂。

據了解，被捕時任項目經理簡浩楷，同時是地盤總承建商委任的「獲授權簽署人」。根據屋宇署《2009年地盤監督作業守則》， 「獲授權簽署人」應為監管天秤鋼支撐底座設計及裝設安全負上總體責任，據悉警方認為簡在執行相關工作時嚴重疏忽，令天秤因鋼支撐底座設計失誤而倒塌，導致三名工人死亡。至於被通緝的72歲外判結構工程師，據悉為黃志成，他負責認證涉案天秤鋼支撐底座設計資料及圖則的獨立檢測，亦是屋宇署《2009年地盤監督作業守則》所訂明的T5職級適任技術人員。

警方表示，東九龍總區重案組就意外進行刑事調查，經全面調查及取得律政司法律意見後，警方今日在牛頭角以誤殺罪拘捕一名35歲男子，被捕男子為地盤總承建商時任項目經理。精進建築回應查詢表示，被捕人士為安達臣道地盤的時任項目經理，去年被勞工處及屋宇署檢控，有關程序正在進行，而該名人士已於月前辭職。

精進建築表示，肇事天秤由專業分判商承造，按程序獲得合資格工程師和化驗所作第三方確認。興聯集團對意外造成嚴重傷亡極度遺憾，一直向傷者及遇難者家人提供協助，並配合有關部門進行調查，又指已深刻反省並作出改革，就工地安全措施進行了全面檢討，避免意外再次發生。

案發於2022年9月7日早上，秀茂坪安達臣道一地盤內一部塔式起重機倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男子死亡及6名男子受傷。

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