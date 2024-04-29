明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

Tim Owen簽證被拒案　上訴庭指國安委決定不受司法覆核 (21:36)

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力罪目前受審，他曾獲准由英國御用大律師Tim Owen代表辯護，律政司不服上訴遭駁回。全國人大常委其後釋法指，就國安案件聘任海外律師應先取得特首證明書。黎早前就國安委建議入境處拒批簽證申請司法覆核敗訴，他早前再提上訴被即日駁回申請。上訴庭今（29日）頒下判辭指出，國安法條文清晰，國安委的決定不受司法覆核。

上訴人為黎智英，擬答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處長，律政司長則被列為相關利益人士。上訴方早前陳辭指，香港法庭就國安委的決定有司法管轄權，若其決定涉越權，司法覆核亦適用。

上訴庭判辭引述國安法第14條指出，國安委的工作不受香港任何機構、組織、個人干涉，國安委的決定不受司法覆核，並具可執行的法律效力，工作信息亦不予以公開。判辭再引人大釋法指，若案件涉國家安全認定問題，香港法院應向特首提出及批出證明書；另不具本港執業資格的海外律師若辯護涉國安案件，亦應當先取得特首證明書。

判辭續指，將國安法第14條及人大釋法一併解釋，內容沒有含糊不清或存疑之處，詞義也不可能有其他合理的解釋，香港法院亦須受之約束。上訴庭認同高院原審法官所指，國安委決定不受司法覆核，故駁回黎智英一方的上訴申請。

相關字詞﹕黎智英；海外律師； 編輯推介 國安法

上 / 下一篇新聞