Tim Owen簽證被拒案　上訴庭指國安委決定不受司法覆核 (21:36)

上訴人為黎智英，擬答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處長，律政司長則被列為相關利益人士。上訴方早前陳辭指，香港法庭就國安委的決定有司法管轄權，若其決定涉越權，司法覆核亦適用。

上訴庭判辭引述國安法第14條指出，國安委的工作不受香港任何機構、組織、個人干涉，國安委的決定不受司法覆核，並具可執行的法律效力，工作信息亦不予以公開。判辭再引人大釋法指，若案件涉國家安全認定問題，香港法院應向特首提出及批出證明書；另不具本港執業資格的海外律師若辯護涉國安案件，亦應當先取得特首證明書。

判辭續指，將國安法第14條及人大釋法一併解釋，內容沒有含糊不清或存疑之處，詞義也不可能有其他合理的解釋，香港法院亦須受之約束。上訴庭認同高院原審法官所指，國安委決定不受司法覆核，故駁回黎智英一方的上訴申請。