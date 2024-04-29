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海關日內連破三宗旅客運毒案　檢值3700萬毒品拘7人 (18:41)

海關昨日（28日）偵破3宗由泰國抵港旅客販毒案件，分別檢獲32公斤冰毒、27公斤大麻花及15公斤海洛英，市值共約3700萬元，拘捕7名男子，其中6名為旅客。

機場科航空旅客及停機坪課高級督察霍詩雅表示，昨日在機場偵破的3宗販運危險藥物案件，毒品均收藏於泰國曼谷寄艙行李內，其中被捕6人為男性旅客年齡25至46歲。首宗案件發生約於凌晨4時，關員在綠色通道發現兩名旅客眼神閃縮，擬截停搜查時，兩人隨即試圖分開行走，更加引起關員懷疑，遂截停兩人搜查，兩名分別25歲及46歲的本地男子均由曼谷抵港，關員利用X光檢查兩人行李，影像顯示形態相近，密度平均，與一般旅客行李有異，經深入檢查後，在46歲男子的行李內檢獲40包真空包裝、共重23公斤的大麻花，市值約510萬元。

第二宗案件則發生於同日約5時30分左右，關員發現3名旅客刻意迴避關員眼神，並急步前行，最終關員截停3人，3名分別34歲、29歲及33歲的非本地男子行李接受X光檢查，發現內有兩種密度極高的物質，再經深入檢查後，3人的行李共藏32公斤冰毒及15公斤海洛英，市值約3100萬元。另一宗案件就發生於昨日上午約10時30分，關員同在綠色通道截查一名35歲非本地男子，他攜帶一件寄艙行李，X光影像與首案近似，最終亦發現內有4包共4公斤大麻花，約值90萬元。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌指，毒品調查科機場調查課隨即接手調查，發現首宗案件兩名被捕兩名男子本身相識，由泰國結伴抵港，其中46歲男子承認收取數千元報酬，協助他人運送行李，兩人已被共同控以一項販運危險藥物罪，將於明日（30日）在西九龍裁判法院提堂。至於第二宗案件3名被捕男子同屬中國籍，分別報稱為無業、保安員及建築工人，調查發現3人同樣相識，並合作運送藏有毒品的行李箱到港，其中兩人承認收取數萬元報酬及免費旅遊，協助運送物品，海關指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

至於第三察案件被捕的35歲中國籍男子報稱為商人，海關分析後再鎖定一名與案有關人士，並於昨午在機場拘捕一名61歲外籍男子，他亦報稱為商人。海關正調查兩人關係及抵港目的，不排除有更多人被捕。

海關指，3宗案件被捕人均由泰國抵港，但分乘開不同航班，正調查是否涉及同一犯罪團伙，相信所有毒品目的地均屬本港，亦相信今次行動成功搗截大批毒品流入市面。海關又指，航空旅客犯毒有上升趨勢，連同今次3宗案件，本港一月至今已破獲35宗涉及航空旅客毒品案件，已拘捕46人及檢獲370公斤毒品，市值約2億元。

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