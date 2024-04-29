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「屠龍小隊隊長」黃振強稱7.21後認識同案被告　指對方力陳需「武力對等」促引入軍火及殺警 (18:04)

「屠龍小隊」等人涉策劃於2019年12月遊行設置炸彈並槍殺警員，成首宗控以違反《反恐條例》的案件。首案7人不認罪，今（29日）在高院續審。「屠龍小隊」隊長、認罪被告黃振強以控方證人身分作供，他透露於2019年7・21元朗事件後認識因本案被捕的吳智鴻，獲對方邀請出席勇武派抗爭會議，席上包括當時代表本土民主前線的鍾雪瑩和鍾的男友蘇緯軒。黃指，吳智鴻認為警方與示威者的武力不對等，「要對等先有得玩落去」，吳又提及引入軍火及計劃射殺警察。

黃振強供稱，於7·21元朗白衣人無差別襲擊事件後，他在Telegram認識名為「流浮山刀手」吳智鴻，黃認為吳「講嘢好有point」，因此私下跟吳討論如何找元朗白衣人「復仇」。約於8月，黃與吳及其團隊見面，對方表示是2014年佔中的「中堅份子」，亦有「金主」，有意引入真槍實彈和舉辦軍訓，黃當時反應「聽住先囉」。屠龍小隊成立後兩方往來頻密，吳提供過資金予屠龍小隊。

黃供稱，約9月初，獲吳智鴻邀請到在科技大學出席勇武派抗爭會議，吳指警方最高武力有槍，示威者只有「火魔法」，即汽油彈，故提出不應該防守，而是應主動出擊。黃續說，其中別稱「老虎仔」的與會者之後為屠龍小隊提供汽油彈，黃前期出資約10至20萬找場地及請人製作汽油彈，每次示威則以10幾萬元購買100枝汽油彈。

黃談及，吳智鴻又安排台灣軍訓並包辦食宿，由當地軍人設計課程，叫屠龍小隊派人參加，結果受審被告張銘裕於9月參與。黃認為，吳欣賞屠龍小隊的勇武而給予他們機會。至11月吳組團到西貢試槍及彈藥，惟黃在中大衝突受傷未能出席，遂吩咐張銘裕頂替他，連同另一被告李家田前往試槍。審訊明（30日）續。

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