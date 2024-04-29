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「工作暑熱警告」下月起與極端酷熱天氣提示掛鈎 (16:02)

勞工處將於下月推出經修訂的《預防工作時中暑指引》，包括將「工作暑熱警告」與天文台的「極端酷熱天氣」特別提示掛鈎，發出最少黃色級別的工作暑熱警告，以協調有關信息；以及調整工作暑熱警告取消機制技術參數，由參考過去半小時數據延長至一小時，以避免出現警告「彈出彈入」的情况。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢今午與傳媒聚會時表示，暑熱警告推出後，曾出現與極端酷熱天氣警告是否生效不相符的情况，令大眾感到困惑；因此指引更新後，每當天文台發出極端酷熱天氣警告，黃色工作暑熱警告會隨即生效，以減少資訊分歧。他續指，期望指引可以供僱主和僱員參考，並制定相應的行業實務指引，舉例建造業已有相應的「行規」，又稱了解到物管業界的實務指引將於下月推出。

日前沙田污水渠清洗工程發生兩死意外，勞工處職業健康顧問醫生（二）吳國保表示，將加快修訂和推出《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》，預計4至5星期後可出台。守則將會加入新元素，包括要求東主或承建商採用科技設備，在整段工作期間於密閉空間的出入口拍攝影片、加入詳細的密閉空間危險評估表格範本等等。

勞工處下月起擴展工傷僱員康復先導計劃

另外，勞工處將於下月9日擴展工傷僱員康復先導計劃至涵蓋「飲食及酒店業」及「運輸及物流業」，工傷發生於本年4月1日或以後的僱員均符合參加資格，可以公立醫院服務收費使用私家門診復康治療。職業健康顧問醫生（一）溫遠光引述數據指，新增的兩個行業於過去6年間，平均每年有超過1500個工傷個案，值得關注。他補充，先導計劃自2022年9月推出後，截至本年3月底，已有739名建造業工傷僱員參加，其中超過七成半經治療後已康復。

相關字詞﹕編輯推介 勞工處 工作暑熱警告 酷熱天氣

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