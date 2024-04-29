都大與醫療輔助隊等5個機構合作　為九龍城區居民提供精神健康服務 (16:00)

都大校董會主席黃天祥說，希望聯盟可起示範作用，將精神健康推廣至各區。副校長（研究及學生發展）郭予光稱，成立聯盟的主因是年輕人壓力很大，稱精神嚴重受困的都大學生個案數量不多，但一般學生「由健康沒事，到真的（變得）嚴重，一般的學校或機構都不太關顧」，指校方強調提升學生的精神健康意識。

醫療輔助隊：首批培訓至少20人為「LMK小夥伴」 聆聽及陪伴情緒受困者

醫療輔助隊總參事黃英強向本報說，他關注去年錄得30多宗學生輕生個案，形容情况特別嚴重。他認為愈來愈多年輕人受精神和情緒問題影響，亦留意到他們較多與朋輩傾訴。他介紹醫療輔助隊在聯盟的角色，稱會培訓首批20至30個少年團員成為「Let Me Know（LMK）小夥伴」，由他們主動聆聽和陪伴情緒受困的夥伴；又指醫療輔助隊成人隊員和義工隊隊員可受訓成為「精神健康急救導師」，他們將培訓其他隊員，協助舉辦精神健康推廣活動，黃強調「任何人都要關注精神健康」。

浸信會愛羣社會服務處助理總幹事盤鳳愛表示，將在今年9月新學年，對都大李嘉誠專業進修學院2600名全日制學生展開問卷調查，了解他們的精神健康狀况，「我們會以三層介入的形式，當中預防很重要，也要盡早識別，再及早介入」，盼找出受心理困擾的學生。她亦希望收集所得的數據可供各界參考，以規劃年輕人的精神健康介入措施。她透露服務九龍城區之餘，下一步擬在葵涌區推展不同計劃，推廣精神健康活動。

香港路德會社會服務處行政總裁劉思凡稱，將利用九龍城區內20個服務單位等資源，為不同年齡的居民提供精神健康支援，當中都大生可到服務單位推廣精神健康。

香港心理衛生會助理總幹事（服務）黃敏信說，近年香港年輕人和長者的精神健康非常值得關注，指每6名年輕人，就有一人有情緒健康問題。該會將提供精神健康急救培訓等，盼社會「減低歧見，多些接納」，令有需要的人願意求助。善導會總幹事李淑慧指，轄下精神健康綜合社區中心「龍澄坊」會服務區內居民，亦會到36間九龍城區中學舉辦活動。

聯盟的服務對象亦包括九龍城區內弱勢社群，包括長者、低收入家庭、復康人士；聯盟下各機構亦會互相合作籌備活動，並計劃今年秋季辦精神健康博覽。