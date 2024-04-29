港大迎新營非禮案事主憶述玩遊戲期間被摸　指被告屢提成人話題 (14:23)

被告鄧皓然（20歲）被控去年8月20及21日犯案，事主X和其友人A將以代號作供。X稱當時以新生身分參加港大護理學會迎新營，學會幹事或年長的師兄師姐會擔任「組爸媽」，帶領新生玩遊戲，同時有非港大學生擔任助手。

事發當晚，X稱各人在活動室參加名為「Disco Night」的活動，師兄師姐拿著伏特加「餵」新生飲酒，另有人在舞池跳舞。其後各人臨時興起搭肩排隊玩「火車捐山窿」，有人伸手從其腋下掃至腰部和臀部，手指碰到她的胸部。她以為該人是朋友A，以為是女孩子之間的玩樂，惟A其後告知是另一男子所為。她感覺不舒服，「點解咁多個人，偏偏要摸我？」

翌日凌晨，X稱和各人在宿舍客廳圍圈聊天，男子「阿強」和另一人加入，並和新生交換Instagram帳號。X憶述，阿強曾分享自己和女子嘗試發生性經驗，要求「借我隻手做示範」，她遂將左手伸出，予阿強示範如何「撩女仔」和摸胸等。她稱感覺核突，但在場人數甚多，為免掃興而忍下去。

X表示不久參加名為「psychologist」的遊戲，各人可以發問和答問題，阿強加入「傳真機」的規則，要全部人說真話。阿強問X「有無扑過嘢？」，她呆了一會回答沒有，覺得很不舒服。阿強亦問A「你會唔會想3P？」，A回答不想。