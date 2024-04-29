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陳國基指愛國教育非死記硬背冀軟性推廣　容許善意批評 (13:06)

政府在憲法和基本法推廣督導委員會下成立的「愛國主義教育工作小組」今日（29日）舉行首次會議。憲法和基本法推廣督導委員會主席兼政務司長陳國基強調，當局不會為愛國主義教育立法，會多以軟性方式宣傳國家歷史文化，期望市民因而對國家產生認同，最終自覺愛護國家。他亦指，愛國主義教育並非不容批評國家，而且更會對希望改善社會的善意批評「無任歡迎」。

陳國基又相信，今年國慶75周年屬推動愛國主義教育的合適切入點，當局籌備國慶活動時，會與「愛國主義教育工作小組」協調。工作小組旨在了解推動愛國教育時具創意及新穎的意見，指推動愛國主義的重點包括「搵出重點」，即要有合適有效方法，例如舉辦多元化的交流、考察、參觀及學習等活動，增加學生興趣；而且要「搵啱方法」，指愛國主義並非死記硬背，希望令學生先認識國家歷史和成就，「繼而係情感認同，自覺愛護國家」。陳國基又相信，針對不同目標對象時要有不同方法，例如向年青人推廣時應用軟性手法，例如介紹電影、文化、體育及航天科技發展。

被問到推動愛國主義教育時可否批評國家及執政黨，陳國基回應指「唔可以批評政府? 無咁既做法」，稱對任何善意及希望改善社會的批評無任歡迎，認為提出此類批評者「唔係唔愛國，仲係非常愛國」，但如果批評目的涉及想推翻政府或顛覆，則另作別論。工作小組組長、全國人大常委李慧琼亦指，國家重視人大監督，人大代表亦會提出不同意見，希望國家做得更好。

陳國基亦提及，推動愛國主義教育要有「好拍檔」，當局會與社會不同團體合作，舉辦不同愛國主義教育活動，協調官民力量。至於愛國主義教育與現有學校國民教育的分工安排，陳國基指愛國主義教育涉及較軟性推廣，舉例指會建議學生去內地體驗，亦會安排在港舉行內地文化活動，讓學生多認識國家。

傳媒如何宣傳？陳國基：如實報道已足夠

李慧琼就指，愛國主義教育措施可分為學校教育、課外實踐、體驗活動、文化活動、善用博物館資源及傳統節慶等方面，工作小組將與政策局及部門緊密協調，確保國慶75周年活動有愛國主義教育元素。工作小組將作調查研究，邀請社會提出對加強愛國主義教育的意見，以及了解現有民間相關資源及過往社會不同相關建議，並提出宏觀整體策略。

至於傳媒在愛國主義教育的角色，以及會否因不遵從而有後果。陳國基就指「無一個政府可以硬性要求傳媒報道」，傳媒只要如實報道愛國主義教育活動「已經好足夠」，亦已算是宣傳愛國主義教育。他強調當局無意為愛國主義教育立法，只想經過政策措施，令市民了解國家，從而愛護國家。

相關字詞﹕編輯推介 陳國基 李慧琼

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