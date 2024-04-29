「屠龍小隊」案　認罪被告稱示威引迴響遂組隊欲「打敗警方」 (13:09)

不認罪7名被告依次為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝。

第二名控方證人黃振強在兩名懲教人員看守下到證人台作供，他在主問下確認去年曾錄取兩份證人口供，今年初承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪及「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，餘下控罪不予起訴。黃獲發的「豁免起訴書」提到就他提供詳盡真確的證供，律政司不會對他曾干犯暴動等罪提出起訴。

黃振強（案發時20歲）作供稱，他於2019年任職搭棚工人，同年6月12日參與反修例遊行，有份設置路障。他從當日起參加示威，至7月21日元朗事件欲投入抗爭，翌日辭職。黃談及7月在尖沙嘴示威活動認識被告嚴文謙，兩人一見如故、志同道合，對方邀請黃加入荃灣示威的Telegram群組。黃指，同年8月25日荃葵青遊行，他們「裝修」損毀中資店舖，並獲得記者單擋，於是成立「屠龍小隊」。