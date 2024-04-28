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工權會請願促設工殤紀念日　孫玉菡稱會嚴肅依法跟進工業意外 (15:54)

工業傷亡權益會今（28日）到政府總部請願，促請政府將4月28日訂為工殤紀念日及在市區當眼處設立工殤紀念碑，並建議政府應改善職安、罰則、補償、教育等制度，以免讓更多「原可避免的悲劇」發生。

工權會表示，香港工作間的致命意外年年不斷發生，去年逾200宗死亡個案的水平，屬3年來最高，反映本港的職安水平未有大幅改善。工權會總幹事蕭倩文強調，意外宗數並非「冰冷數字」，又指2021年赤鱲角沙井兩死意外的其中一名家屬樊太，在得知最近沙田沙井致命工業意外後，為與自己有同樣痛苦經歷的家庭感到心痛，樊太反問「還要傷害幾多個人」，悲劇才會停止。 

工權會亦發表一項調查，在今年3月28日至4月24日透過網上問卷及街站等形式，訪問社會大眾對4月28日訂為工殤紀念日的意見，受訪者包括全日制學生、在職人士和退休人士，共收到1002份回應。調查顯示，約97%受訪者支持訂立工殤紀念日，另近半受訪者認為應將4月28日訂為法定假期及應於公眾地方豎立紀念碑或紀念裝置。

勞工及福利局長孫玉菡回應說，政府十分緊張工業意外，會嚴肅地依法跟進處理，又說需要做好宣傳教育，期望以林林總總方式、多管齊下地做好工業安全。對於沙田源禾路遊樂場的污水渠清洗工程早前發生兩死工業意外，他說，正全速調查事件，如發現有任何人士需負責任，將嚴厲追究，當局亦會汲取教訓，再向業界發布相關的安全訊息。

另外，工聯會今日趁五一國際勞動節前夕，發表5項主要政策倡議，包括配合八大中心發展制訂人力資源規劃以加強職業教育與培訓、密切監察和及時輸入外勞和人才計劃、加強保障平台外送員等新就業形態工作者、改善職業安全健康，以及改善強積金制度。

工聯會亦提及今日為「國際工殤紀念日」，指現時職安健法例雖然提升了罰則，但職安問題未見明顯改善，據近4個月職安相關新聞，本港發生的致命職業及工業意外已有14宗，共16位工友喪命，接近去年總數的三分之一，故建議政府應全面檢討現時職安健管理制度，參考其他地方做法，例如訂立類似建築設計及管理規例（CDM條例），以及內地的「三同時」制度等，確保工程由規劃及設計時已開始引入職安健元素。

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