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沙田沙井兩死工業意外　甯漢豪：正商討考慮加強清渠條款 (13:56)

沙田源禾路遊樂場的污水渠清洗工程早前發生兩死工業意外。發展局長甯漢豪表示，渠務署向來需要與工程一方就清洗渠管簽合約，如要進入沙井內工作，必須由相關合資格人員進入沙井及作風險評估，當局正商討考慮加強相關條款，並希望短期內能做到。

甯漢豪在無綫節目《講清講楚》指，會加強相關條款，例如說明不預計有工人進入沙井工作，但如有需要清渠，則必須事先通知渠務署及獲得批准，並會考慮要求負責清洗渠管的工人，包括在地面清洗的，亦要修讀有關進入沙井工作的一日課程，以提升員工警覺。

料今年第4季提建築物條例具體修例建議

去年《施政報告》曾提出今年修訂《建築物條例》。甯漢豪預料，具體修例建議會在今年第4季提出，如社會能達共識，冀明年可做法律草擬工作。她指，建議方向包括加強罰則、降低檢控門檻及簡化檢控程序，單是加強罰則已有不同構思，例如提高原有最高罰款、加罰重犯者，以及視乎不同僭建類型及其嚴重程度而處罰等。

至於簡化檢控程序，她稱構思之一為先定額罰款，可讓大家「快啲感受到嗰種痛」，例如30年樓齡的樓宇收到驗樓令後未有驗樓，有關部門可先做定額罰款，如數月後仍未驗樓則可檢控及加重罰款，不再是現時罰款5萬元。她又指，不排除就小規模僭建，如衣架和冷氣機支架，先對違例者處以定額罰款，以加快處理個案。

甯漢豪說，現時就僭建物的清拆令，較高罰則的條款為「明知故犯」，她希望日後不要再有這些字眼，因為有不少「虛位」可讓違例者辯解，例如買樓時已有僭建物，事前不知情，並認為每人買樓時有責任查清楚。被問到會否刪除有關條款，她表明肯定不會再用「明知故犯」字眼，但有時需考慮「法理情」，當局訂修例建議時會多作分析，考慮是否要「留少少尾巴」。

相關字詞﹕編輯推介 甯漢豪 沙井 發展局 建築物條例

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