內地居民赴港澳商務簽注停留期限延至14天　人才簽注擴至北京及上海 (14:35)

國家移民管理局公布，北京及上海的傑出人才、科研人才、文教人才、衛健人才、法律人才及管理人才的6類人才，可憑有關人才證明，單獨或同時申請辦理有效期最多1至5年不等的多次赴港澳人才簽注，每次停留不超過30天。內地居民申辦赴香港及澳門的商務簽注，亦將可實行「智能快辦」及「全國通辦」，即可於全國任一公安機關出入境管理窗口提交申請，亦可使用智能簽注設備申辦商務簽注。

特區政府表示歡迎措施，認為可大大便利內地商貿人員訪港進行各項商務活動，促進兩地商貿人員往來，亦可在促進「南下、北上」雙向人才流動的堅實政策基礎上，進一步取得實質成果。政府稱，會繼續與內地當局保持緊密溝通，以期繼續促進兩地人才互聯互通，為香港以至整個大灣區注入更大的發展動能。

其他措施包括在北京等20個城市試點，實行換發補發出入境證件「全程網辦」；參加「琴澳旅遊團」的人員可多次往返橫琴及澳門；簽發赴澳門1年多次的其他類簽注。