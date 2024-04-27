何永賢黃敏華探訪「普綠軒」過渡房屋項目住戶 讚設施照居民身心健康 (17:03)

何永賢表示，政府近年積極推動為公營房屋居民締造更有幸福感的居住環境，並走訪各區了解居民需要及期望，希望透過生活、設計及鄰里提升居民的幸福感，她表示很高興今日親身來到與住戶交流，項目無論環境及設計均反映出對居民身心健康的重視。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，「普綠軒」英名文字「Wellness Lodge」代表著項目的期望，既改善居民的生活環境，亦希望關顧基層家庭的身心健康，讓入住家庭和孩子們體驗健康幸福的生活。我們非常感謝特區政府推出這項政策支援有迫切住屋需要的基層家庭，以及在房屋局過渡房屋專責小組帶領下，與合作伙伴普門基金會及項目工程團隊共同協力落實這個有意義的項目。

「普綠軒」地盤面積約 19,000 平方呎，於 2024 年1月開始陸續入伙，安排合資格家庭入住及開展服務。項目採用組裝合成建築法，樓高 3 層，合共提供 85 個面積介乎 125 至 190 平方呎的單位，適合一人至三人家庭居住。單位設開放式廚房、獨立浴室及客飯廳等，並配備冷氣機、洗衣機、熱水爐、抽氣扇及電磁爐等。