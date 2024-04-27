逾半世紀總統戲院月底結業　工作逾廿載員工感不捨 (15:53)

本報記者今午（27日）到位於銅鑼灣的總統戲院觀察，看到有零星的市民到場購票；現場暫時未有張貼告示，提及即將結業的安排，大部份受訪者均不知戲院即將結業。

已退休的陳先生每周會與太太看兩套電影，形容自己是總統戲院的常客。他指相比同區戲院，總統戲院的門票便宜，一般80元就可以買到，故即使居於黃大仙區，亦特意來銅鑼灣看電影，笑稱「省下的金錢，足夠到附近食下午茶」。他認為戲院仍有選擇的價值，形容「看電影、逛街、食飯」是每次與太太二人世界必做事項，總統戲院結業後或減少到銅鑼灣消費。

市民鄺小姐認為，總統戲院的價錢較合理，而且較多時段選擇。被問到年輕一代喜歡在串流平台看電影，為何仍選擇到戲院看電影，她認為在家中串流平台的感覺不同，不論是聲效或畫質，享受在戲院觀賞電影。

每周最少看一次電影的市民關先生則表示，舊式的戲院遭「汰弱留強」是預料之內的事，認為在商言商，加上近年的票房收入不理想，有戲院結業是正常的現象。惟他認為，戲院的電影與串流平台的電影種類不同，戲院的氣氛較好，而且可靜靜地享受個人時間，「不會突然去煮個麵食或進行其他工作」，故仍會到戲院支持電影業界。

新寶院線今在facebook專頁指，總統戲院將於本月30日光榮結業，感謝觀眾的支持。不少網民在不少網民在帖文留言，有網民指，戲院是他中學時代的回憶，跟很多朋友一起看電影的地方。接連有劇院結業，包括本周日（21日）全港戲院日，當日是新浦崗「嘉禾啟德」最後營業日，嘉禾院線解釋由於租約期滿而結業。