旺角閉路電視半月助破兩案拘4人　蕭澤頤：成效顯著 (14:19)

蕭澤頤表示，兩宗經閉路電視協助偵破案件為「管有仿製火器」案及行劫案，分別拘3人及1人，認為閉路電視能防罪滅罪，亦有阻嚇作用。政府首階段會在各區安裝2000組閉路電視，對於長遠應否安裝更多閉路電視，他稱不同地區在安裝鏡頭後，罪案明顯減少，「相信大家都知道答案」。

據了解，4月18日，警方接獲報案指有人在旺角亞皆老街及通菜街交界持有並展示類似手槍物體，並與人發生爭執後逃去。警方調查期間，透過翻查新安裝的閉路電視系統，成功鎖定疑犯身分，並於24小時內拘捕3名疑犯，涉嫌「管有仿製火器」及「協助管有仿製火器」。

另於4月22日凌晨，旺角上海街發生搶劫案，1名印度籍受害人被5名非華裔男子襲擊並搶去銀包。警方透過翻查新安裝的閉路電視系統，於24小時內成功鎖定並拘捕一名男子與案有關。

他表示，接獲公眾及私隱專員公署對閉路電視告示的意見，即時作出調整，包括調低位置、放大二維碼及在連結網頁加入聯絡警方方法。他稱私隱專員公署認為有關安裝及使用閉路電視系統的安排合適，會持續公署保持聯繫，強調一定會遵循相關條例、指引。

蕭澤頤今早主持警察學院結業會操，會後稱過去財政年度有11698人投考警員，較22/23年度的近8000人上升約46%，其中投考督察的人數上升49%，投考警員人數亦上升約44%。他稱編制上有約6000個空缺，主要屬員佐級，大約每8名警員投考者聘請一人，督察則是32選1，強調加入警隊是服務市民，挑選時不能掉以輕心，希望盡量物色質素好的投考者。他稱，警方早前已前往武漢，下月會到廣東和福建進行招募工作；未來亦會有新招募策略，除了在6月16日辦「警察招募‧體驗日」，亦在6月29及30日於葵芳新都會廣場設招募站，可即場進行警員小組面試。

騙案情況方面，蕭澤頤稱電話、網戀及網騙個案均見下跌，惟投資騙案升55.2%，涉及損失超過9億，呼籲市民使用18222熱線、「防騙視伏App」及舉報可疑網站。他稱截至至4月中，每日平均接獲95個可疑網站、434個可疑電話舉報，警方經核實後會再放進資料庫。

警察學院今早（27日）舉行結業會操，由香港金融管理局總裁余偉文檢閱，共有27名見習督察及172名學警結業，以及有12名輔警人員。