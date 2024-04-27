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紅磡站鐵路展首日公眾展出　長居台灣港人專誠參觀緬懷退役列車 (13:55)

港鐵今(27日)起於紅磡站舉辦「站見」鐵路展，重點展出俗稱「黃頭」與「烏蠅頭」東鐵線列車，以及56號柴油電動機車。首日公眾展出氣氛熱鬧，今早9時半有約三、四十人在場外等候，入場前又倒數「三、二、一」及拍掌迎接。

排頭位的蔡先生今晨8時許特意攜相機到場，他稱自己未乘坐過「黃頭」，冀今次進場試坐感受。他指展覽「好搶手」，預約當日網絡擠塞，幸好「撳多幾下F5（重新更新網頁）book（預約）到」，轉眼已見其他日期滿額。

長居台灣的60多歲江先生專誠為展覽來港，稱「懷念以前曾經搭過嘅車」。他憶述昔日家住沙田，乘坐俗稱「柴頭」的56號柴油機車到大埔上學，後來步入職場後便乘「黃頭」到紅磡站，再步行至尖東上班。他指當時大圍至九龍塘站路段繁忙，上下班時間「塞到爆曬」，月台助理「一邊塞一邊掹」，直言「好懷念嗰陣時嘅情景」。

談起柴油機車，江先生遺憾今次港鐵只展出車頭，他憶述當年列車與月台間有幾級鐵梯，笑指年輕時曾因車內滿人而轉坐在梯級，「過『鉸剪頭』彎位時，架車就浪一浪」，整個人差點被拋出車外，幸好獲身後乘客拉住。江又指柴油機車不設冷氣，乘客僅靠拉開車窗散熱，形容夏天時「都幾熱下」，而列車駛入隧道時便關窗，因隧道內滿佈動物排泄物和煤炭味。他又指當時柴油列車的鐵軌間存空隙，列車行駛時發出特有的火車聲。

40多歲的吳先生與劉先生亦指展覽充滿回憶，吳笑指中學時期二人「唔識寶」，99年推出翻新列車便「貪新鮮」專乘新車，慨嘆當時應把握時光多乘「黃頭」，劉亦指當年沒有相機可方便記錄，但「調返轉嗰啲記憶反而係腦入面，更加珍惜」。吳先生說甫坐在「黃頭」的橙色膠凳「細個嘅回憶返返嚟」，昔日家住馬鞍山，往日多數在大學站上車前往大埔墟站探望親戚，他猶記往大埔的路軌為沿山「彎入去」，途經時很「顛簸」，身體會左右擺動。「黃頭」的橙色硬膠座椅以對坐形成排，劉先生則指感覺「無（不鏽鋼物料座位）咁冷漠，有人嘅溫暖」，他又說對坐方便一家人聊天，「人同人之間嘅關係係親密啲」，相反現時人人只留意手機。

鐵路展逢星期六、日及公眾假期，開放予公眾人士免費入場參觀。網上預約顯示，未來30日內的場次名額已爆滿。每場參觀時間為75分鐘，每場上限人數約100人，展覽暫定展出至今年底，而每名訪客亦可隨機獲贈復刻版車票卡一張留念。

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