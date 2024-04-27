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涉理大「家長車」案18定罪被告求情 官指部分「參與摧毀自己學校」 押後6月18日判刑 (13:53)

警方2019年11月包圍理工大學，19人涉在理大外駕駛和乘坐「家長車」，接應從理大游繩逃走的示威者，被控妨礙司法公正、暴動等罪，其中5人認罪，1人已被判入教導所，餘下14人早前被裁定罪成。18名定罪被告今（27日）一併在區院求情，辯方指本案暴動罪在案件開審在即才加控，構成延誤，望法庭判刑時考慮在內。法官王詩麗另稱部分被告為理大或其附屬學院舊生，「參與摧毀自己家園、摧毀自己學校」。判刑押後至6月18日。

19名被告均被控妨礙司法公正罪，除何英傑、冼宏俊、張頌熙、陳鎮洋和林施雅，共14人即林斌、伍偉楠、梁卓鋒、陳俊鋒、麥韜、利文熙、黃筠喬、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜、黎靖言和陳宇晴另被控暴動罪。林斌、陳俊鋒、利文熙和陳宇晴開審前認罪，陳去年被判入教導所；麥韜審訊中途認罪；餘下14人不認罪，被裁定罪成。

代表何英傑的辯方大律師求情指，何在社會氣氛影響下犯案，本案與一般鼠竊狗偷的刑事案件有別，何在警員截停下已立即停車，沒有證據顯示他與車內乘客事前有犯罪協議；另針對其部分的證據十分清晰，警方不用深入調查。辯方另分別提到各被告案發後積極更生，打算在獄中進修，對犯案深感懊悔。

王官讀出部分被告的求情信，例如20歲的黃筠喬信中稱明白自己做出對社會、國家的負面行為，難辭其咎。王官稱留意到她學業上事宜有額外資訊提供予法庭，決定替黃索取教導所報告。何英傑、伍偉楠、利文熙及黃琪峰為理大或理大附屬學院舊生，王官質疑各人破壞自己學校，但辯方稱黃事發後對大學積極作出貢獻，獲邀在畢業後加入研究團隊，他亦曾開發軟件免費供本地大學使用。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例 理工大學

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