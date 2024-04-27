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調查推算全港拾荒者逾3400人 從事3年或以上者佔總數七成 逾六成因幫補生計 (13:30)

「拾荒者福祉關注組」今（27日）公布《2023全港拾荒者研究調查報告》，發現與2018年相比，整體拾荒者工作年期中位數由4年增至7年，從事拾荒工作3年或以上之人數比例亦升至70.5%。惟有從事拾荒的長者稱，正式實施垃圾徵費後，因應成本上升或不會繼續拾荒，「影響一定有，拾荒為清潔香港，要出錢執垃圾，就未必執。」

研究在去年11月18至24日進行，於全港18區共84間回收舖及11輛回收街車，共接觸914位受訪者，收集到701份有效問卷，當中超過七成受訪者年齡介乎60至79歲。

研究指出，根據數據推算，全港拾荒者人數介乎2791至3456人，每天回收量介乎138.17噸至159.25噸。整體拾荒者工作年期中位數由4年增至7年，從事拾荒工作3年或以上之人數比例升至70.5%；每周工作中位數由5天增至7天；平均每日買賣增至2.64次，工作時數增至5.27小時。

問及受訪者從事拾荒的原因，61.7%表示要幫補生計，有30.9%則稱要依靠拾荒維持基本生計；41.7%稱拾荒是為了「支持環保」等。

每月收入方面，受訪者平均回收收入為1566元，中位數則為750元；整體收入平均數為7533元，中位數為6000元。當中，6.4%的拾荒者有領取綜援，27.9%有領取長者生活津貼，29.8%有領取生果金等。

年過六旬的玲姐曾是清潔工人，因糖尿上眼失去工作，多年來一直以拾荒維生。她嘆言，拾荒收入不高，加上需要錢治病，實施垃圾徵費後需購買指定膠袋，只會增加經濟負擔，「要垃圾（徵費），我就唔會幫你執。有幾多收入呀？」

同樣年過七旬的秋姐則表示，可能留待正式實施垃圾徵費後才決定是否繼續拾荒，「如果有得做會做」。

秋姐無奈指，在港拾荒不易，曾試過被陌生人搶去紙皮，用以運送紙皮的手推車昨日亦在去洗手間的短短幾分鐘內，被房署職員沒收，要交500元罰款才能贖回。

關注組估計，隨着越多人士投身拾荒工作，拾荒亦視為一種長期勞動工種的選擇，建議政府可以登記形式將拾荒者正名化、設立關注前線回收工作者的工作小組、放寬阻街執法指引，及建議政府與地區組織合作，推動回收友善社區，如在街市規劃手推車停泊空間，並提供就業及晚年規劃服務及加強外展支援。

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