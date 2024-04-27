李慧琼倡邀航母山東號訪港 盼中央再贈大熊貓 (13:21)

全國人大常委、立法會議員李慧琼今(27日)向傳媒講述全國人大常委第9次會議內容，會上共通過學位法、關稅法等9部法例、1項決議草案、4項與外國的條約，以及代表資格審查報告，亦聽取國務院去年環境狀況及環境保護完成情況報告和國有資產報告。李稱內地現正加快建設「無廢城市」，針對本港處理固體廢物，或可參考內地焚化爐的做法，下年本港才興建第一座焚化爐，有逼切性需加快討論於興建更多焚化爐。
身兼愛國主義教育小組組長的李慧琼表示，適逢今年為75周年國慶，會上提出5項建議慶祝國慶及加深本港市民對國家的認識，包括允許本港科研人員參與雪龍號科研工作、中央贈送大熊貓、增加開放駐港軍營次數、爭取航母山東號或其他現役艦隊訪港，以及更多獎牌運動員訪港。
至於現時本港垃圾徵費政策應否如期或延期實施，她則稱認為政府會認真總結「先行先試」的結果，並進行綜合評估，冀可最快公佈往後安排，又認為經過這段時間社會的討論，不論政府最後注定如何，均可令社會進一步討論固體廢物，望政府加強做好回收工作，並研究加快興建焚化爐。
她表示，生態環境部其實是推動113個地級以上城市和8個特殊地區加快建設「無廢城市」，大灣區內的主要城市包括香港亦需建設「無廢城市」，相信社會都非常支持為環境，配合國家政策出一分力，舉例到內地考察時，當地處理固體廢物，不再以堆填為主要處理方法，反採用「比歐盟更先進的焚化設施」，反之本港仍以堆填為主，會對環境造成一定滋擾，認為本港或可學習內地做法。
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