李慧琼倡邀航母山東號訪港 盼中央再贈大熊貓 (13:21)

身兼愛國主義教育小組組長的李慧琼表示，適逢今年為75周年國慶，會上提出5項建議慶祝國慶及加深本港市民對國家的認識，包括允許本港科研人員參與雪龍號科研工作、中央贈送大熊貓、增加開放駐港軍營次數、爭取航母山東號或其他現役艦隊訪港，以及更多獎牌運動員訪港。

至於現時本港垃圾徵費政策應否如期或延期實施，她則稱認為政府會認真總結「先行先試」的結果，並進行綜合評估，冀可最快公佈往後安排，又認為經過這段時間社會的討論，不論政府最後注定如何，均可令社會進一步討論固體廢物，望政府加強做好回收工作，並研究加快興建焚化爐。

她表示，生態環境部其實是推動113個地級以上城市和8個特殊地區加快建設「無廢城市」，大灣區內的主要城市包括香港亦需建設「無廢城市」，相信社會都非常支持為環境，配合國家政策出一分力，舉例到內地考察時，當地處理固體廢物，不再以堆填為主要處理方法，反採用「比歐盟更先進的焚化設施」，反之本港仍以堆填為主，會對環境造成一定滋擾，認為本港或可學習內地做法。