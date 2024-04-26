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FB發反修例言論　官中女教師覆核勝訴　獲撤銷革職決定 (19:58)

官立中學女教師涉2019年反修例期間，在facebook發帖提及「黑警」字眼，其後被革職處分，包括褫奪退休福利。她入稟司法覆核，今（26日）於高院裁定勝訴，獲撤銷革職決定。法官表示，涉事教師執教近25年內，沒有作出任何不當行為，當局未能說明為何革職是唯一合適處分。法官強調，社會環境於2022年後期至2023年間發生變化，現時就2019年間的不當行為施加懲罰，阻嚇需要可能大大減少。

公務員事務局回覆查詢指，會研究法庭的判辭，並徵詢法律意見，研究適當的跟進行動，局方不評論個別個案。

時任教師譚玉芬2019年6月至9月在個人fb發布8則帖文，提及「黑警死全家」和「黑警開OT」等。公務員事務局轄下的聆訊委員會裁定為仇恨言論，將譚革職處罰。申請方提出4項理據，法官高浩文昨裁定其中一項理據成立，頒令撤銷革職處分。

根據判辭，申請方指無證據顯示譚玉芬在fb發帖，影響其教學工作，將她革職是過份壓迫（unduly oppressive）和不合比例的。申請方提及，譚玉芬從1995年加入公務員團隊，今次是她首次接受紀律聆訊，她被剝奪近27年來辛勤工作所積累的退休福利，對餘生造成沉重打擊。

公務員事務局為本案呈交一份證人陳述書，稱局方考慮事件嚴重性後，認為將譚革職並不保留福利是「唯一」合適處分，任何較輕的處分不足以達到目的。惟法官高浩文表示，對於上述句子感到困擾。法官質疑，若考慮維護公務員的政治中立、維護公眾對教師的信任等目的，在保留福利下強制退休似乎是合適處罰，為何直接革職是「唯一」合適選擇。

法官表示，明白政府對官校教師行為不當採取「零容忍」態度，亦理解公眾對教師有較高期望，不過這些說法似乎不一定說明，為何譚須在剝奪福利之下離職。法官強調，譚執教近25年內沒有任何不當行為，考慮她現時的年齡，相信難覓新工作，當局亦沒有發現涉事帖文影響任何學生。

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