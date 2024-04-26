明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

再就業津貼試行計劃7月15日推出　李家超：冀進一步釋放潛在勞動力 (18:57)

去年施政報告提出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，若連續3個月或以上無從事任何獲酬工作的40歲或以上中高齡人士，可連續完成6個月工作，則可獲發放最高1萬元津貼；連續完成12個月工作則再多1萬元津貼。特首李家超今(26日)於勞動節酒會致辭宣布，「再就業津貼試行計劃」將在今年7月15日推出，期望計劃可進一步釋放潛在勞動力，同時確保本地工人優先就業。

另外，李家超提及本周一於沙田發生一宗工業意外，導致兩名工友喪生，令人痛心。他稱，渠務署、勞工處及警方正嚴肅調查意外成因，追究責任，防止同類型事故發生。李認為事件再次提醒所有僱主及僱員均要提高工業安全意識，緊記工業安全是每一個工程負責人、分判商、持分者，以至從業員等共同肩負的責任。

李家超說，每名僱主必須為員工提供安全健康的工作空間、充足培訓及健全裝備，每名工作場所提供者亦要提供妥善和符合安全守則的工作環境，而每名僱員就要自覺遵守安全守則，在前線遇上工業安全問題時，馬上向僱主反映，共商改善方案。他稱，企業要時刻做好風險評估及預防措施，積極利用機械及科技，取代人手在高危地點工作，並推行獎罰機制，以提高工友的安全意識。 

李又稱，政府正仔細考慮最低工資委員會就優化法定最低工資檢討機制提出的建議，審慎釐定檢討機制的未來路向，短期內會公布決定。他說，未來一年會繼續與勞資雙方緊密溝通，共同推動香港經濟的持續發展。

相關字詞﹕編輯推介 再就業津貼試行計劃 李家超 工業意外

上 / 下一篇新聞