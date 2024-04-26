再就業津貼試行計劃7月15日推出　李家超：冀進一步釋放潛在勞動力 (18:57)

另外，李家超提及本周一於沙田發生一宗工業意外，導致兩名工友喪生，令人痛心。他稱，渠務署、勞工處及警方正嚴肅調查意外成因，追究責任，防止同類型事故發生。李認為事件再次提醒所有僱主及僱員均要提高工業安全意識，緊記工業安全是每一個工程負責人、分判商、持分者，以至從業員等共同肩負的責任。

李家超說，每名僱主必須為員工提供安全健康的工作空間、充足培訓及健全裝備，每名工作場所提供者亦要提供妥善和符合安全守則的工作環境，而每名僱員就要自覺遵守安全守則，在前線遇上工業安全問題時，馬上向僱主反映，共商改善方案。他稱，企業要時刻做好風險評估及預防措施，積極利用機械及科技，取代人手在高危地點工作，並推行獎罰機制，以提高工友的安全意識。

李又稱，政府正仔細考慮最低工資委員會就優化法定最低工資檢討機制提出的建議，審慎釐定檢討機制的未來路向，短期內會公布決定。他說，未來一年會繼續與勞資雙方緊密溝通，共同推動香港經濟的持續發展。