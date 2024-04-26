明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

病理組織專家：鄧桂思個案存不確定性　認為乙肝復發致肝炎機會低 (18:45)

聯合醫院近7年前疑「開漏藥」，患乙型肝炎的鄧桂思兩度換肝後不治。死因研訊今（26日）續，病理組織專家崔文山作供稱，他檢驗鄧桂思的肝組織後撰寫醫療報告，指鄧有大量肝細胞壞死，並出現漿細胞，中央靜脈發現許多發炎細胞，因此懷疑鄧較可能是暴發性自身免疫肝炎，病發未必和乙肝相關。他認為個案存有不確定性，病發時間不脗合及其嚴重程度，故判斷乙肝復發引致肝炎機會率低。

研訊早前有醫生認同，事主因為未獲處方乙肝抗病毒藥引致肝炎發作，其後肝衰竭。涉案兩名醫生一方今傳召曾任明愛醫院病理顧問醫生、病理組織專家崔文山出庭作供，對於另一醫生撰寫報告指事主肝炎病發，崔認為報告沒解釋為何事主出現漿細胞，並提出疑點。崔稱通常停藥一個月後才病發，但事主當時仍然服用類固醇，指出病發時間不脗合。他另質疑事主是免疫耐受者，而且研究結果並無先例。

死因裁判官問及，病人服食高劑量類固醇和沒服抗病毒藥，是否可能導致肝衰竭？崔文山表示「醫學上無100% never say no（永遠否定），我都唔夠膽100% exclude（排除）呢個possibility（可能性）」。就崔覺得醫生很多時診斷或因病人患有乙肝而被「誤導」，死因研訊主任指出醫生經過「望聞問察」診斷，報告亦反映醫生考慮過病人可能出現自身免疫肝炎，崔同意說法。崔在報告指，事主對免疫球蛋白M和乙肝病毒e抗原呈陰性，不是乙肝復發所致，惟經過庭上討論後，崔更正為或許不是乙肝復發所致。研訊下周一（29日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 鄧桂思

上 / 下一篇新聞