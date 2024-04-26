病理組織專家：鄧桂思個案存不確定性　認為乙肝復發致肝炎機會低 (18:45)

研訊早前有醫生認同，事主因為未獲處方乙肝抗病毒藥引致肝炎發作，其後肝衰竭。涉案兩名醫生一方今傳召曾任明愛醫院病理顧問醫生、病理組織專家崔文山出庭作供，對於另一醫生撰寫報告指事主肝炎病發，崔認為報告沒解釋為何事主出現漿細胞，並提出疑點。崔稱通常停藥一個月後才病發，但事主當時仍然服用類固醇，指出病發時間不脗合。他另質疑事主是免疫耐受者，而且研究結果並無先例。

死因裁判官問及，病人服食高劑量類固醇和沒服抗病毒藥，是否可能導致肝衰竭？崔文山表示「醫學上無100% never say no（永遠否定），我都唔夠膽100% exclude（排除）呢個possibility（可能性）」。就崔覺得醫生很多時診斷或因病人患有乙肝而被「誤導」，死因研訊主任指出醫生經過「望聞問察」診斷，報告亦反映醫生考慮過病人可能出現自身免疫肝炎，崔同意說法。崔在報告指，事主對免疫球蛋白M和乙肝病毒e抗原呈陰性，不是乙肝復發所致，惟經過庭上討論後，崔更正為或許不是乙肝復發所致。研訊下周一（29日）續。