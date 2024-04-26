沙田T4主幹路工程撥款申請再提財委會　最新工程造價68.1億 較前減3.54億 (18:37)

局方指，為回應議員對工程造價的關注，經參考議員意見後，及盡量平衡各方利益後，土拓署在不影響工程功能的大前提下，就擬議工程範圍、估計工程項目費用及現金流量估算作出更新。最新方案較早前方案造價減約5%，包括在附屬道路系統下，整合現有的交通管制及監察系統，將可節省約4,000萬元，亦將採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障，節省約1.2億元。

另外，修訂方案縮減一部位於大涌橋路的升降機，及橫跨城門河道的單車天橋，共節省約1億元，另將縮減環境美化工程的規模，將節省約3,000萬元；因應工程規模縮減，相應可減少駐工地人員的薪酬及應急費用，節省約6,420萬元。

運物局指，原希望透過工程計劃的契機，一併提升其他便民利民設施，以達至協同效應，惟因應現時社會對公共財政狀況的關注，當局已盡量降低工程的造價，期望爭取議員支持，使工程能夠適時推展，避免再次耽誤新界東及北部都會區的長遠發展。