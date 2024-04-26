明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

沙田T4主幹路工程撥款申請再提財委會　最新工程造價68.1億 較前減3.54億 (18:37)

沙田T4主幹路工程的撥款申請再提上立法會財委會，將於5月3日會議上討論。運輸及物流局提交的最新文件顯示，工程造價由71.6億元修訂為68.1億元，較早前方案下調約5%、即約3.54億元，節省的部分涉及交通管制及監察系統、隔音屏障、縮減單車天橋等。運物局稱，現時申請撥款的方案已最能兼顧主幹路的功能及具成本效益，當局已為工程項目進行同步招標，造價估算已如實反映承建商的回標價格及市場狀况。

局方指，為回應議員對工程造價的關注，經參考議員意見後，及盡量平衡各方利益後，土拓署在不影響工程功能的大前提下，就擬議工程範圍、估計工程項目費用及現金流量估算作出更新。最新方案較早前方案造價減約5%，包括在附屬道路系統下，整合現有的交通管制及監察系統，將可節省約4,000萬元，亦將採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障，節省約1.2億元。

另外，修訂方案縮減一部位於大涌橋路的升降機，及橫跨城門河道的單車天橋，共節省約1億元，另將縮減環境美化工程的規模，將節省約3,000萬元；因應工程規模縮減，相應可減少駐工地人員的薪酬及應急費用，節省約6,420萬元。

運物局指，原希望透過工程計劃的契機，一併提升其他便民利民設施，以達至協同效應，惟因應現時社會對公共財政狀況的關注，當局已盡量降低工程的造價，期望爭取議員支持，使工程能夠適時推展，避免再次耽誤新界東及北部都會區的長遠發展。

相關字詞﹕編輯推介 T4主幹路工程

上 / 下一篇新聞