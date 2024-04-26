「的士大使計劃」推出至今逾千名旅客參與　五一黃金周將延伸至山頂及纜車站 (17:25)

警方本月初於蘭桂坊推出為期3個月的「的士大使計劃」，逢周六日零時至早上5時於兩個指定的士站，為乘客提供「的士資料卡」，以在登車前記錄預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料。港島總區交通部道路安全組督察黎焯楓說，計劃推出至今有逾1千名旅客參與，警方從不同渠道及執法行動中見到，黑的及白牌車劏客的情况有減少，故在黃金周期間將計劃延伸至山頂一帶，希望更多旅客受惠。

他又提到，警方於今年首季收到23宗涉的士濫收車資及拒載的投訴，港島總區交通部及中區警區已展開32次聯合執法行動，有5名的士司機涉濫收車資被捕；的士大使計劃推出後，於4月有1名的士司機涉濫收車資被捕。

警方聯旅監局作宣傳 提旅客記錄疑濫收車資司機資料

警方今亦聯同旅遊業監管局人員於港島的一些旅遊熱點進行教育及宣傳活動，派發紀念品及宣傳單張，提醒司機注意交通條例，亦提醒市民及訪港旅客，如懷疑的士濫收車資或有其他違例行為，應記錄有關司機資料、車牌號碼、時間及地點等資訊，並通知警方作出跟進。

旅監局預料5月1日至5日期間有約680個內地入境旅行團會訪港，高級調查員鄭景源說，局方將在黃金周期間加派人手巡查出入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點等地方，確保秩序良好，亦敦促旅遊業界規劃景點行程時，應採取適當分流措施，做好人流、景點及旅遊巴管理等協調工作，減少旅遊活動對社區構成的影響。