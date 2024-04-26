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黎智英案︳陳梓華認曾謊稱與李宇軒非「重光」一員　企圖開脫嫌疑 (16:44)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案今（26日）第67天審訊，陳梓華繼續接受辯方盤問，供稱2020年10月他接受警方調查時，向警員表示自己「絕對唔係」重光團隊（SWHK）的一員，也難以界定李宇軒是否重光成員。陳確認當時他向警員說謊，企圖幫李宇軒開脫嫌疑。

陳續供稱，2020年6月16日他與黎智英第六次見面，亦是兩人最後一次見面，地點在壹傳媒大樓內。辯方指出，黎提到《蘋果》英文版有助增加《蘋果》的訂閱量與擴闊客源，陳稱不同意。辯方又指，黎認為國安法條例不會太嚴苛，因為抗爭事件在疫情時銳減，陳稱不肯定黎有否這樣說，並指當時黎讓他產生一種感覺是黎事先知道國安法的內容。

辯方問到陳梓華與李宇軒的關係，指陳於同年10月11日的警方錄影會面中，聲稱不清楚李的背景。陳確定他當時沒有向警方說真話，事實上他知道李的背景，包括職業、學歷與住址。辯方指出，兩人的關係與其說是朋友，不如說是相識及有共同民主運動目標的人，陳回答「我唔知佢點諗，但我當佢係朋友。」

辯方指出，該次錄影會面中，陳表示他不是重光成員、他難以界定李宇軒是否重光成員，及他對重光有負面評論等。陳確實當時他沒有說真話，現稱他與李都是重光成員，當時他想撇清與重光關係，以及讓警方以為「唔關李宇軒事」。法官李運騰遂問陳是否想幫李開脫嫌疑，陳表示確認。

針對國際游說工作，陳確認知道美國線有聘用政治顧問公司，是因為他被加入到美國線的Telegram群組中，他會參與群組的會議及表態；他從文件與他人口中得悉英國線、日本線與北歐線的詳情，但他本人沒有參與其中的游說工作。

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