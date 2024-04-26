前警員涉收賄款洩露警行動　判囚4個月 (15:15)

被告蘇靖峰（30歲）案發時為警員，駐守沙田警區田心分區。辯方求情指，被告現職建築工人、月入約1萬多元，他與患抑鬱症妻子育有三名孩子，當中年紀最小的只得2個月大。覃官提到被告是前警員，辯方確認稱他還押前已遭警隊解僱。

辯方力陳本案涉款不多，被告沒有洩漏機密資料，他認罪並指證同案被告，裁判官雖然裁定另一被告罪脫，但認為其證供誠實可靠。而且，被告已有悔意，是家庭經濟支柱。

覃官判刑指，被告意圖利用其警員身分，得知內部調查事宜；雖然他向外界透露不真實的資料，均為捏造出來，但亦違反警隊守則，他利用虛假資料索取貸款令案件更加嚴重。被告另向同袍索款不見明顯的貪污成分，屬單一情況。

覃官就公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益罪，分別以判囚6個月及3周為量刑起點，就認罪減刑後判處總刑期4個月。