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前警員涉收賄款洩露警行動　判囚4個月 (15:15)

時任男警涉向貸款公司董事收取賄款逾1.3萬元，洩露警方調查行動，並未經許可向同袍索取貸款約1萬元，遭廉署起訴。他早前承認各一項公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益罪，今（26日）在沙田裁判法院被判囚4個月。裁判官覃有方指，他記得警務處網頁列明「忠誠勇毅 心繫社會」，警隊抱負包括維護法紀，警員須要品格正直。覃官對於被告違反警隊的價值觀表示遺憾，批評他沒以身作則，令警隊蒙羞。

被告蘇靖峰（30歲）案發時為警員，駐守沙田警區田心分區。辯方求情指，被告現職建築工人、月入約1萬多元，他與患抑鬱症妻子育有三名孩子，當中年紀最小的只得2個月大。覃官提到被告是前警員，辯方確認稱他還押前已遭警隊解僱。

辯方力陳本案涉款不多，被告沒有洩漏機密資料，他認罪並指證同案被告，裁判官雖然裁定另一被告罪脫，但認為其證供誠實可靠。而且，被告已有悔意，是家庭經濟支柱。

覃官判刑指，被告意圖利用其警員身分，得知內部調查事宜；雖然他向外界透露不真實的資料，均為捏造出來，但亦違反警隊守則，他利用虛假資料索取貸款令案件更加嚴重。被告另向同袍索款不見明顯的貪污成分，屬單一情況。

覃官就公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益罪，分別以判囚6個月及3周為量刑起點，就認罪減刑後判處總刑期4個月。

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