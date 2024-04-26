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林百欣三房兒子稱自小被母提醒不要插手生意　若加入麗新會「死得好慘」 (14:32)

亞視前主席、麗新集團創辦人林百欣2005年逝世後留下逾29億元遺產，未獲分產的三太顧瑞英及女兒林明珠入稟爭議遺囑效力。三房兒子林偉鈞今（26日）於高院供稱，母親從小提醒他，不要插手父親的生意，「如果你入咗去做，你會畀人整死你，會畀好多蕉皮你去踩、會叫你去孭鑊」，因為二房在麗新集團的影響力龐大，不少人跟隨二太余寶珠。林偉鈞笑言以他的性格，一旦加入麗新會「死得好慘」。

林偉鈞早年任職投資銀行，1995至1999年加入上海匯發公司，管理三房名下的上海豪宅「芝大廈」。他表示對金融業較有興趣，惟地產生意是家族業務。他稱曾獲父親邀請加入鱷魚恤公司，他表明「唔好搞啦，屋企人事關係太過複雜，我唔想畀第二個邊（即二房）玩死」。父親回覆好，會支持他從事金融業。

林偉鈞於投行任職經紀時，父親在他名下開設戶口，投資價值共逾4000萬元的股分。他作供承認，1989年為父親投資價值逾2000萬元的衍生產品，最終全數虧蝕。他承認2000萬元是一筆大金額，不過「同我啲阿哥佢哋虧損來睇，係大巫見小巫（應為小巫見大巫）」。

林偉鈞表示，父親得知蝕錢後非常憤怒，要他解釋，但他對金融衍生產品的知識不多，語氣吞吞吐吐，「我愈er，佢就愈嬲」，他遂指「當啲錢我攞咗囉」。他稱自己在父親面前是「yes boy」，會認同父母的意見，其後為虧蝕事件向父親道歉，承認投資「唔知係乜嘢嘅嘢」。父親遂拍拍肩膊，勸他從錯誤中學習。

林偉鈞提到，父親約於1997年在台灣「出事」，接受審問時長期不能睡覺，精神甚差。後來父親獲准保釋，他和胞姊前往台灣探望，只能和父親短暫交談，二太余寶珠就將兩姊弟趕走。他認為，二房開始影響父親的思維，「林建康個段時間搵機會『上位』」，故父親公開批評三房。

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