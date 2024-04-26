曾國衞：以如履薄冰態度處理每場選舉　汲取電子選民登記冊故障經驗做好保障措施 (14:14)

民建聯陳永光表示，身兼關愛隊成員的區選候選人，不可以關愛隊資源進行與選舉有關的活動，候選人「斬腳趾避沙蟲」，停辦和不參與地區服務，或影響居民受服務，他認為指引無清晰說明何為「與選舉有關的活動」，冀當局釐清。政制及內地事務局首席助理秘書長戚瑜暉表示，關愛隊涉及的事務多，亦要視乎實際情况，未必可完全列出所有與選舉有關的活動，對於今次選舉期間有關愛隊成員因參選而申請暫停職務，當局會聽取意見，檢討是否有考慮放寬的空間。

有議員關注當局設立「鄰近邊境投票站」安排，議員譚岳衡稱有市民誤以為已完成登記投票程序，期望當局推出更多措施便利在內地港人投票；議員鄧飛則希望當局做好宣傳鄰近邊境投票站的工作。曾國衞說，今次區議會選舉籌備時間較緊張，當局已努力完善安排，會汲取經驗作優化，會考慮下次選舉是否採用相同形式的票站安排。

工聯會黃國關注當局會否考慮於大灣區內地城市設投票站，曾國衞說，由於在內地設投票站要考慮法律、操作及與內地相關部門配合等因素，當局會一邊謹慎地詳細考慮，一邊推出更多便利措施方便身在內地的選民。