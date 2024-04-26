長遠煙草政策關注組稱私煙網站流量增　促政府加強執法 (14:10)

長遠煙草政策關注組本月初透過社交媒體追蹤有關私煙帖文，並使用「SEMrush」追蹤及分析4個私煙網站的網絡流量。同時，成員親自落區觀察，並向前線商販了解情況。

調查發現，過去一星期在Facebook及IG等社交媒體上，有200個私煙推廣內容，大部分與來貨價和售價較煙稅低的「老鼠煙」品牌有關，其中有食材網店兼售「老鼠煙」。調查又指，4個懷疑私煙網站，包括「葵扇煙」、「Smoke Easy」、「雄記香煙」及「JRJR火車頭」網站流量，較煙草稅上調前分別增加19.3%、近2倍、33.1%及5倍。

至於線下推廣手段，關注組成員徐緣說，近日在網上論壇發現連鎖零售店疑販售「老鼠煙」；亦有關注組成員在葵涌廣場外目擊有女性主動向吸煙人士免費提供香煙，透過「試食」游說對方轉購「老鼠煙」。沙田區議員黃宇翰亦稱最近收到居民關於「老鼠煙」的投訴增約一倍。

關注組批評，控煙酒辦每年接收逾千宗投訴，惟2021年至今僅成功檢控13人，促請控煙酒辦加強打擊違法煙草宣傳推廣，政府相關部門亦應加強執法。徐緣又表示，關注組支持政府控煙政策，但反對提高煙草稅等極端控煙策略，認為吸煙者不會因煙稅上調而立即戒煙，反而會令更多人轉投吸食私煙，建議當局加稅前先杜絕購買及販售非法私煙行為。關注組召集人盧啟律就指，增加煙稅時需考慮有否相關配套，以及鄰近地區的煙稅水平，「一個高一個低」反而加劇私煙販售。