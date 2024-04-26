黎智英案︳辯方指黎智英無提以禁運及制裁達「支爆」　陳梓華稱不同意 (14:00)

早前證供指2019年7月，陳與黎首次見面時，黎提出「淨化計劃」。辯方指出，黎根本沒說「淨化」一詞，他是想用傳媒力量去平伏暴力示威者，陳不同意辯方說法，指黎關注「比較大嘅示威，畫面應該係和平，唔應該有好大嘅暴力場面」，但他同意當時黎主張「勇武」對民主運動產生反效果，應該摒棄極端暴力行為；第二次見面在黎的大宅，陳表示當時黎認為要減少激動行為，並以「和理非」為抗爭手段的主旨。

陳同意在首兩次見面時，他沒有答應黎會做違法行為。但在同年11月第三次會面時，黎提及要結合議會、街頭及國際線力量去「推爆政府」，陳對此表示「我好難認為當時國際線或街頭所有嘢都係合法。」

辯方指出，第四次見面時，黎沒有表示要領導國際線，黎邀請劉祖廸赴台見面的原因是勸說「勇武派」冷靜。陳不同意辯方說法，指劉不是「勇武派」的人，「佢提出呢個攬炒論嘅時候比較邀進」；辯方又指，第五次見面是在台灣，黎沒有說想栽培劉祖廸成為「政治明星」，黎只是想劉領導年輕人，而且「支爆」是由劉提出，黎對該詞並不熟悉。陳不同意辯方說法。

辯方又問，在國安法生效之前，陳和黎傳信息指國安法將針對「勇武派」、港獨及煽動公眾的人，並提醒黎「務必謹慎」。陳指當時他從坊間討論及網上流傳消息中，理解出國安法的針對行為，陳知道制裁亦屬針對行為但沒有列出，原因是「我點會仲喺WhatsApp度講我自己做犯法嘢」。陳提醒黎小心，因為「當時好多人講緊國安法立嚟，針對嘅就係黎智英」。