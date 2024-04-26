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警單月破43宗毒品案　檢128公斤毒拘61人 (13:12)

警方在4月內偵破43宗毒品案件，檢獲約128公斤不同種類的懷疑毒品，市值3830萬，並拘捕61人，包括主腦及骨幹，其中5人未成年。警方亦接管一個疑有出售大麻的telegram群組，群組開設約數月，訂閱者逾1000人。

警方毒品調查科總督察湛耀光表示，4月展開代號「沙鷗」的反毒品行動，針對在網上銷售大麻及相關產品，並鎖定一個telegram群組。警方展示的群組截圖所見，群組成員逾1000人，有用戶分享疑似煙油圖片及價目表，又指「24小時為你服務」、「重油有痹感」，並提及whatsapp聯絡電話，群組及後被毒品調查科接管。警方在4月17日至21日收網，搜查該集團位於屯門及粉嶺倉庫，以及旺角無牌酒吧，檢獲市值160萬港元的大麻花、大麻煙油及朱古力，並在該案中拘捕11人（19至57歲）。

警方在整個行動中拘捕50男11女（14至59歲），其中8案案件、共17人涉及在網上買賣毒品，湛稱被捕人涉不同集團，尚在調查其關係。其中5名被捕人士未成年，包括3名學生，湛稱部分年輕人涉嫌藏有或派送毒品。行動中檢獲的毒品主要為大麻花，共有109公斤，市值2300萬，另有大麻類製品CBD及THC、可卡因、氯胺酮、海洛英、「迷幻蘑菇」、冰毒、「毒郵票」及俗稱「太空油」的液態依托咪酯電子煙煙彈。湛稱，仍在調查毒品來源，相信有機會從東南亞及北美等大麻合法化地方輸入，又指有人從海外輸入毒品後，加工混入朱古力、曲奇等食品，其外表與普通食品無異，增加小朋友誤食風險。另外，湛提到，屬第一部毒藥「依托咪酯」檢獲量在2023年中起有上升趨勢，「依托咪酯」本身需經醫生處方，用以鎮靜麻醉，醫學上每公升血液只會使用0.1至0.3毫克，多於0.4毫克劑量足以致命，濫用「依托咪酯」會令血壓降低，肌肉抽搐。

另外，警方亦加強宣傳，今日起一連三日下午派出宣傳車在大埔昌運中心、荃灣西站及旺角西洋菜南街銀行中心派發橙汁及吉祥物「咪仔隨行杯」。

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