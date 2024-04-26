O記沙田拘「槍王」　檢18支手槍逾百子彈及槍械元件 (12:09)

被捕男子67歲姓何，已被暫控一項無牌管有槍械及彈藥，案件將於今日（26日）下午於沙田裁判法院提堂。

警方初步調查相信被捕男子為槍械發燒友，曾經在港開設不同類型公司，包括槍械彈藥貿易、電影道具、軍事配件模型等公司，亦曾為一間槍會的負責人，根據牌照課紀錄，他於1980年至2008年期間，亦曾經分別持有不同槍械牌照，包括個人管有權牌照、射擊會管有權牌照及槍械經營人牌照，牌照已於2008後全部被吊銷。

有組織罪案及三合會調查科警司張霆鋒表示，雖然被捕人曾經擁有相關牌照，但不排除有人曾經用非法手段從外國購入所檢獲的槍械及彈藥，此為警方調查方向之一。現階段警方相信被捕男子，只是一名槍械愛好及收藏者，暫時未有任何證據顯示其背景有牽涉任何激進或非法活動。

警方軍械法証課對槍械及彈藥作初步評估，檢驗結果認為檢獲的手槍及彈藥均為真槍以及真子彈，將會進一步檢驗其功率及性能，及有否牽涉其他案件。警方仍然繼續調查所檢取武器的來源、被捕人管有武器的意圖、武器有否牽涉其他案件，及追查有否同黨。

有組織罪案及三合會調查科署理總督察袁銘樂指，《火器及彈藥條例》於2021年曾經作出修訂。由於過往不同類型案件，發現有不法之徒將真槍元件以拆件形式個別從海外付運來港，再裝嵌成為真槍。香港政府修訂相關法例，對真槍元件作出更清晰及更具體的定義，相關法例已於2021年11月生效，並將9種指定的重要火器元件，即真槍元件，清晰列出為香港法例第238章《火器及彈藥條例》所指的「槍械」定義範圍之內，9種指定重要火器元件，包括身管、槍膛、子彈輪、槍架、槍身、機匣、槍閂、槍栓及槍膛尾部用作容載發射壓力的其他裝置。

袁提醒如市民藏有真槍元件，會干犯香港法例第238章《火器及彈藥條例》第13條「無牌管有槍械」，最高可被罰款10萬元及監禁14年。而藏有違禁武器，亦干犯香港法例第217章《武器條例》第4條「管有違禁武器」，最高可被罰款一萬元及監禁3年。

警方重申繼續全力打擊非法槍械活動，並積極跟進與槍械有關情報，保護市民安全。亦會繼續與本地及海外執法機構緊密合作、交流情報，改善現有的措施。