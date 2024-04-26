「屠龍小隊」被控違反恐例　小隊領導黃振強將以控方證人身分作供 (11:31)

被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮和劉佩凝否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪。

第二名控方證人黃振強戴眼鏡及穿灰色西裝，今早從犯人欄內走證人台作供。他在控方主問下確認於2019年12月8日就本案被捕，他見過警方從他兩部手機擷取的信息等。控方為了節省法庭時間，讓黃僅由律師代表和書記列席下在庭內以iPad閱讀Telegram信息等，黃表示「明白」；法官亦將案件押後。

另國安處偵緝警員16991劉偉雄（音譯）昨日供稱，去年5至9月間前往荔枝角收押所與還押中被告黃振強會面8次及錄取無損權益口供，警署警長馮保羅（音譯）和警長5820梁樂文（音譯）在大部份會面亦在場。控方今早覆問下，劉確認到荔枝角收押所須經檢查和等候懲教安排，方才與犯人見面，他記錄會面時間是到達收押所之時，實際上是早於見面開始。

黃振強和劉佩凝原本於另案被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，在本案負責統籌的劉偉雄供稱，其工作不包括涉及該罪的財務調查，直至約去年年尾兩案合併，均由劉主管。他又確認，於2019年12月9日，劉佩凝從外地回港在機場被捕。