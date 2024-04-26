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醫管局：兒童流感求診個案近一兩周明顯上升　兒科病房幾近飽和 (10:39)

衛生防護中心昨日公布，一名6歲女童感染流感後離世，為今個流感季節第2宗兒童死亡個案。醫管局兒科統籌委員會主席李國彪今早於港台《千禧年代》中表示，兒童求診個案及兒科入住率於近一兩周有明顯上升趨勢，主要涉及上呼吸道病毒感染個案，兒科病房已接近飽和，醫管局嚴陣以待，有足夠人手應付。

李國彪說，求診兒童的病徵一般為發燒、咳嗽及流鼻水等，間歇性會出現嚴重個案，可能出現肺炎、腦炎、腦病變或心肌炎等。他稱，部分嚴重個案病情惡化速度很快，兒童嚴重個案中有四分三人無接種疫苗，呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗。

衛生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基於同一節目說，今季市民接種流感疫苗數字較往年提高，其中兒童接種覆蓋率近一半。對於6歲女童接種疫苗後仍出現腦病變並離世，黃凱基解釋，每個人的身體情况不同，可能涉及未知基因及遺傳因素等，強調接種疫苗有效減低重症及死亡風險，提醒市民應盡快接種流感針。本港今個流感季節持續逾3個月，黃凱基說，於2015/16年冬季流感高峰期時，亦曾出現因流感病毒株轉變而延長流感季節的情况，加上過去數年新冠疫情期間市民經常戴口罩，或影響身體免疫反應，預計流感季節仍會持續一段時間，呼籲市民要留意個人衛生。

另外，衛生防護中心昨公布正調查一宗本地登革熱個案，患者為一名28歲男子，潛伏期內沒有外遊。黃凱基說，登革熱不會人傳人，只會透過被蚊叮咬而受感染，提醒市民有需要時做好防蚊措施，亦要小心家中的花盤等出現積水，預防有蚊繁殖。

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