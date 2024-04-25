23條立法 ︱歐洲議會籲制裁李家超 港府重申法例不影響正式營商交流 (23:35)

代表歐盟外交與安全政策高級代表博雷利發言的歐盟環境海洋及漁業專業Virginijus Sinkevičius，在歐洲議會辯論致辭時表示，23條將進一步加劇國安法實施後，對香港基本自由和政治多元的破壞，並說如此重大影響的法案，卻僅在一個月諮詢後的20日後匆匆通過，歐盟會密切監察法例執行。歐盟方面又稱，博雷利代表歐盟就23條立法所發的聲明，所有歐盟成員國都贊成，反映歐盟對23條的嚴重關切。

特區政府發言人表示，多個普通法地區制訂多部國家安全法律，國安法和《國安條例》訂明依法保障權利和自由，批評歐洲議會對此視而不見，「是典型的政治霸權和虛偽的雙標」和「充分暴露其險惡用心」，並重申法例不影響正常營商及交流。

對於決議再呼籲制裁李家超及內地和香港涉事官員，特區政府發言人批評歐洲議會，「其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭」，特區政府予以強烈譴責。