引入外勞車長駕駛非專營巴士 城巴重申非常重視本地勞動市場 推出加碼新入職獎金及巴士牌獎金 (20:06)

城巴強調非常重視本地勞動市場，並積極透過建立多元共融工作環境及僱員福利，吸納各方人才加入。城巴指，過去兩年為全體員工分別加薪4.5%及4.3%，幅度領先同業。同時，推出加碼新入職獎金及巴士牌獎金，新入職車長月入可高達3萬元，形容該優厚福利是瞄準本地勞動市場而設，未來亦只適用於循本地招聘途徑加入的新成員。

城巴重申內地車長按法例只會駕駛非專營巴士的固定路線服務，不會駕駛合共近300條城巴專營巴士路線。

運輸署澄清去年6月推出的運輸業輸入勞工計劃—公共小巴／客車行業（計劃），涵蓋公共小巴行業及非專營巴士行業，並不適用於專營巴士車長，計劃申請人必須是公共小巴營辦商或非專營巴士營辦商。

運輸署指出，城巴有限公司符合資格透過計劃輸入司機駕駛旗下的非專營巴士路線，城巴早前申請並獲批輸入20名非專營巴士司機，輸入司機數目符合每位僱主輸入勞工和本地勞工不高於1：2的人手比例，以這申請個案而言，計算基準以城巴有限公司其提供非專營巴士服務的客運營業證下人手配置為限，其專營權服務的人手配置絕對不會計算在內。

運輸署已清晰地向城巴表示在計劃下輸入的非專營巴士司機，不可擔任計劃外的其他工作，包括不可以駕駛專營巴士路線，署方日後會加強監察，如發現公司違規，所獲得的輸入司機批准會被撤銷，而隨後2年內亦不會獲准參與計劃。

該署稱政府十分關注本地司機就業機會及薪酬福利，為保障本地司機，僱主必須優先聘用本地司機並致力提供培訓，以填補職位空缺。