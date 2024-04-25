黎智英案︳被捕後曾指無受Ｍark Simon指示　陳梓華庭上否認說法稱「非真實但非謊言」 (18:32)

李宇軒早前供稱他2020年8月10被捕，兩天後獲保釋外出，陳梓華聯絡他稱已經安排李沿水路離港，直至同月23日李在內地公安拘捕。陳梓華在辯方盤問下表示，李宇軒獲釋至被公安拘捕期間，他曾與李至少兩至三次致電溝通，李在通話中向他借錢，表示希望成功離港，會繼續「打國際線」，否則擔心香港「冇人頂住」。

陳續指，李宇軒又擔憂被捕對「重光團隊」造成影響，使內部溝通紀錄曝光；如果他「有咩事」，託陳照顧其家人，但他沒有說可以安排李離港。辯方問李宇軒2021年3月回港後，陳有否和李溝通，陳指自李在內地被捕二人便無溝通，但李曾寫信給他。陳同意Mark Simon告知「攬炒巴」劉祖廸可在美國演講以推動制裁的對話發生在8月中旬，因當時李已被捕，因此他理應沒有傳達給李宇軒。

陳梓華日前供稱黎智英和李宇軒被捕後，其助手Mark Simon稱仍有其他方法繼續推動制裁。辯方向陳梓華展示他2020年10月11日首次被捕後會見警方的供詞謄本，有關Simon在黎和李被捕後所說的話，陳確認「我當時係咁講」，但指該既非真相也不是謊言。辯方指出陳不贊成「攬炒」，有時會取笑主張攬炒的人，陳否認；辯方展示謄本內容後，陳澄清「我有笑攬炒呢個概念，因為我自己攬炒咗自己」。