DSE 2024｜中史考安史之亂國共合作等　考生稱難度一般　教師：考背誦及扣題 (17:16)

中史科卷一分為兩部分，考生於第一部分須從兩題中選答1題，題目分別考問唐初軍事改革和安史之亂，及晚清洋務運動、維新措施及辛亥革命；第二部分甲部及乙部各設3題，須分別選答1題，題目分別涉及西周分封、西漢政局及王莽篡位、元代中央集權措施、第二次鴉片戰爭、國共合作、中華人民共和國的外交政策。

考生黃同學認為題目「不算特別難」，沒有涉及政治敏感議題，立場題型亦較少，「唔會叫你諗好多野」，可大概掌握答題方向。他又稱「大家政治正確」，倘遇上立場題也只回答既定「嗰個立場」，不會特別反對，「跟住依家時代」。

考生張同學亦稱試卷難度一般，自己「貼中」隋唐、周朝及清朝等題目，認為卷二整體上較難，因考卷提供的資料較少，擔心作答的史實不足。早前在校內模擬試獲第三級成績的她指，冀最終能獲取第三級或以上成績，但笑指「摘星」就不可能。另一考生黃同學則認為今年題目偏簡單，考卷較多直述題，未見敏感議題。他指溫習時沒有偏重古代史或近代史，主要跟從老師「貼題」方向溫習，預料最終可獲第四級成績。

基督教香港信義會元朗信義中學中史科主任鄭貝玉表示，今次考卷較多直述題型，以考核學生背誦和扣題能力為主，需提出駁論的立場題或比較題比例不高，整體而言短答題難度較長題目高。她認為整體卷一有難度，舉例指有考題涵蓋範圍橫跨整個唐朝，亦有問及兵制，學生需讀得深入，並了解兵制對安史之亂的責任和爆發原因。