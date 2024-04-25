涉撞傷途人後慫恿事主勿報警　男警罪成囚兩年及停牌三年 (16:30)

被告何家榮（現年28歲）承認危險駕駛、血液中的酒精濃度超標及使用欠妥的車輛3罪，但否認一項妨礙司法公正罪受審。傷者早前作供稱，當時被車輛撞至右脛骨幹骨折，希望盡快求醫，惟被告稱「賠幾多畀你都得，你唔報警」，傷者反駁「點唔報警呀，大佬真係黐×線」。

法官嚴舜儀判刑時，辯方稱被告對於傷及無辜途人的行為感到後悔，亦將失去熱愛的工作，被告事後積極求助以改善駕駛態度。惟本案危駕的嚴重程度介乎中度偏高，被告酒駕是罔顧他人安全，他沿途衝燈、超速，剷上行人路上撞傷事主，事後不斷游說事主不要向警方提及被他撞傷一事。事主接受3次手術治療骨折，術後持拐杖生活逾年。

嚴官斥被告酒駕行為自私且不負責任，又指被告稱熱愛警隊工作，理應知道社會對他的操守有很高的要求，惟考慮他事後有改變駕駛態度，可予減刑。最終判他囚2年、停牌3年和須報讀駕駛改進課程，另就使用欠妥的車輛罪罰款500元。