全港逾9成牙醫下月「健齒周」推免費口腔檢查　即日起可預約 (16:27)

牙醫學會副會長曾憲紀指，參加今次活動的牙醫將免費為參與市民提供一次口腔檢查，並根據臨牀診斷判斷是否需X光檢查服務，完成檢查後提供一份檢查報告，市民可視乎個人需要求醫，但今次活動不會提供其他醫療服務。他補充，將由參加活動的牙醫及牙科診所決定服務名額，有信心參加的牙醫能應付需求，亦相信屆時活動會篩查出相當多需跟進口腔健康的牙科病人。

被問到現時不少市民選擇「北上」至深圳等地看牙醫，牙醫學會是否希望藉今次活動提高市民對本港牙醫的信心，陳超余說，「本地牙醫不嬲都信心爆棚」，指本地牙醫一向積極參加海外培訓，注重持續進修，相信市民如果親身體驗到本港牙醫的服務水平後，「會做出適當嘅選擇」。

政府擬修例強制本地培訓牙醫在公營體系等實習一年，陳超余說，目前牙醫學會未掌握詳細資料，政府亦正收集不同持份者的理據，但認為現時「無疑是好時機」，指私營市場因經濟下行等原因，對人手需求較小，相信強制實習對私營市場的影響有限。牙醫學會卸任會長王志偉則表示，對修例表示支持，但希望盡量減少對仍就讀學生的影響，理解有牙科生「唔開心」，「揀咗一科就係成世嘅事」。