全港逾9成牙醫下月「健齒周」推免費口腔檢查　即日起可預約 (16:27)

香港牙醫學會將於下月9日至14日舉辦「香港健齒周2024」，為約10萬名香港市民提供一次性免費口腔檢查及X光檢查服務，即日開放公眾預約。牙醫學會指本港超過9成牙醫參與活動，市民可直接與相熟牙醫或貼有「健齒周」標貼的牙科診所查詢及預約。牙醫學會會長陳超余引述研究報告指，本港有6成的成年人出現牙周病症狀，牙周病呈年輕化趨勢，認為需提高本港市民的口腔健康意識，今次活動目的亦是加強大眾對日常口腔護理的認識及定期口腔檢查習慣。
牙醫學會副會長曾憲紀指，參加今次活動的牙醫將免費為參與市民提供一次口腔檢查，並根據臨牀診斷判斷是否需X光檢查服務，完成檢查後提供一份檢查報告，市民可視乎個人需要求醫，但今次活動不會提供其他醫療服務。他補充，將由參加活動的牙醫及牙科診所決定服務名額，有信心參加的牙醫能應付需求，亦相信屆時活動會篩查出相當多需跟進口腔健康的牙科病人。
被問到現時不少市民選擇「北上」至深圳等地看牙醫，牙醫學會是否希望藉今次活動提高市民對本港牙醫的信心，陳超余說，「本地牙醫不嬲都信心爆棚」，指本地牙醫一向積極參加海外培訓，注重持續進修，相信市民如果親身體驗到本港牙醫的服務水平後，「會做出適當嘅選擇」。
政府擬修例強制本地培訓牙醫在公營體系等實習一年，陳超余說，目前牙醫學會未掌握詳細資料，政府亦正收集不同持份者的理據，但認為現時「無疑是好時機」，指私營市場因經濟下行等原因，對人手需求較小，相信強制實習對私營市場的影響有限。牙醫學會卸任會長王志偉則表示，對修例表示支持，但希望盡量減少對仍就讀學生的影響，理解有牙科生「唔開心」，「揀咗一科就係成世嘅事」。