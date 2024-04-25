入境處料五一黃金周共590萬人次經各口岸出入境　增24小時通關口岸與否未有定論 (16:19)

入境處表示，羅湖管制站將是最繁忙口岸，日均約有20.3萬人次；其次是落馬洲支線管制站及港珠澳大橋香港口岸，分別有逾17萬及13萬人次。至於內地旅客方面，料逾80萬人次經各口岸來港，較多內地旅客經高鐵西九龍管制站入境，入境高峰期同為5月1日。

自港車北上去年7月推出後，入境處指經港珠澳大橋口岸進出的車輛數字一直上升，現時該口岸的總車流量，是計劃推出前車流量近3倍。處方料五一黃金周期間使用量會進一步上升，而港珠澳大橋口岸將會是最多車輛進出的口岸。

不少港人在上月復活節假期外遊，多個出入境口岸逼滿過關人群。吳凱嘉透露，相關部門已因應五一假期召開兩次跨部門會議統籌預備工作。被問及為何是次假期未有事先加開24小時口岸，她指現時已有兩個24小時通關的陸路口岸，分別為落馬洲皇崗口岸和港珠澳大橋口岸，入境處將會密切留意各口岸和出入境需求，又指每個節日有其獨特之處，需視乎過往出行次數和趨勢，重申如有特別安排將會配合。

另外，吳凱嘉提醒，市民和旅客可透過入境處的應用程式得知各個陸路邊境管制站等候時間，以燈號表示香港居民和訪港旅客的出入境等候時間，例如在香港居民部分，綠燈表示少於15分鐘，黃燈為15至30分鐘內，紅燈則為超過30分鐘。