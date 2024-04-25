警否認向「屠龍小隊」案被告威逼利誘　稱非警誡會面故無保留會面筆記 (16:19)

被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮和劉佩凝否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪。控方早前透露，屠龍小隊首領黃振強將在審訊作供。

首名控方證人、警員16991劉偉雄（音譯）供稱於2021年8月為接手本案而被調任國安處，他在去年5月首次和黃振強見面，黃還押期間主動要求會見案件主管。劉負責在多次會面中記錄，指並無向黃威逼利誘。辯方盤問下，劉確認去年5月至12月間與同僚會見黃振強共10次，劉指黃在首次面談表示「想認罪」及「想交代返成件案件嘅一切」。及後兩次，黃向警方跟進是否收到他認罪意向，劉着黃自行向律師交代。

去年8月起，劉獲得指示跟黃振強錄取證人口供，黃憶述自2019年6、7月起的事件經過，經三次會面完成供辭草稿。其間劉以點列形式抄錄筆記，但他將內容輸入電腦後銷毁筆記。至9月，劉把供辭草稿連同附件交予黃振強，就黃認為有「詞不達意」之處修改。劉供稱當時並非警誡會面，筆記和草稿毋須保留，亦不必向上級請示處理。同月，黃於接下來會面在最終供辭簽署作實。

辯方問及，警方是否不滿意黃振強錄取的供辭，於是作出更改，劉否認並指是黃要求修正。辯方問劉，是否知道黃曾經投訴警方打他，以及強逼他交出手機密碼。劉均表示不知情。辯方質疑，黃與警方首三次會面長約一小時，不只表達認罪意向，追問劉是否阻止黃講述案情，又指是否黃「可能收埋4萬個炸彈」，警方也無需要知道。劉稱案件事隔數年，他並沒想過此可能性。審訊明（25日）續，劉作供完畢後，將傳召黃振強。