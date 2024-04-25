林明珠指林建岳曾擬將三房上海豪宅注入麗新填債　被林百欣阻止 (15:03)

庭上討論，三房母女名下公司投資興建上海豪宅「芝大廈」，疑拖欠林百欣10億元。原告方指，根據約於1999年至2002年的書信來往，麗新集團一方形容為工程借款，三房的公司則否認借貸。林明珠庭上表示，父親向各房子女分發饋贈，「芝大廈」是父親給予三房的終生禮物（lifetime gift），讓她和母親發展事業。

原告方指出，三太曾去信林百欣稱正與銀行商討還款。林明珠反駁指，母親沒有商業經驗，不會獨自前往銀行，「母親只會和內地官員談談老上海、用上海話聊天，不可能和銀行職員溝通」。她提到，每個富豪都會考慮遺產稅，父親可能將饋贈家人的款項納入貸款。

林明珠透露，麗新集團曾投資富麗華酒店，導致負債虧損，父親勃然大怒，家人希望調動資金。她提及，二房的林建岳有意將「芝大廈」注入麗新，以解決財困。她有一次在建築工地收到父親致電，父親着她不要下去，阻止她和林建岳發生爭執。父親力勸項目「不屬於你（林建岳）」，最終她和林建岳沒有爭吵。

林明珠提及，2003年11月和父親在中環文華酒店用膳，父親表示如有事情發生，「保險箱會保障你們」，但父親沒有談及立遺囑。