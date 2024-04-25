明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

林明珠指林建岳曾擬將三房上海豪宅注入麗新填債　被林百欣阻止 (15:03)

亞視前主席、麗新集團創辦人林百欣2005年逝世後留下逾29億元遺產，未獲分產的三太顧瑞英及女兒林明珠入稟爭議遺囑效力，林明珠今（25日）於高院繼續作供。她表示早年和母親在上海投資興建豪宅，二房兒子林建岳擬將豪宅項目注入麗新，以填補投資上環富麗華酒店的虧損。她透露，父親曾阻止林建岳的安排，最終她沒有和林建岳爭吵或打架。

庭上討論，三房母女名下公司投資興建上海豪宅「芝大廈」，疑拖欠林百欣10億元。原告方指，根據約於1999年至2002年的書信來往，麗新集團一方形容為工程借款，三房的公司則否認借貸。林明珠庭上表示，父親向各房子女分發饋贈，「芝大廈」是父親給予三房的終生禮物（lifetime gift），讓她和母親發展事業。

原告方指出，三太曾去信林百欣稱正與銀行商討還款。林明珠反駁指，母親沒有商業經驗，不會獨自前往銀行，「母親只會和內地官員談談老上海、用上海話聊天，不可能和銀行職員溝通」。她提到，每個富豪都會考慮遺產稅，父親可能將饋贈家人的款項納入貸款。

林明珠透露，麗新集團曾投資富麗華酒店，導致負債虧損，父親勃然大怒，家人希望調動資金。她提及，二房的林建岳有意將「芝大廈」注入麗新，以解決財困。她有一次在建築工地收到父親致電，父親着她不要下去，阻止她和林建岳發生爭執。父親力勸項目「不屬於你（林建岳）」，最終她和林建岳沒有爭吵。

林明珠提及，2003年11月和父親在中環文華酒店用膳，父親表示如有事情發生，「保險箱會保障你們」，但父親沒有談及立遺囑。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 林百欣

上 / 下一篇新聞